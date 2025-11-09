La Juvenes Dogana si difende contro la capolista Virtus, ma lascia i 3 punti

La Virtus, campione in carica del campionato sammarinese e ancora prima in classifica alla pari con il Tre Fiori, supera la Juvenes Dogana a Domagnano con un netto 3-0 che tradisce comunque una buona prestazione della squadra di Serravalle, capace nel primo tempo di chiudere a reti inviolate. La formazione di Riccardo Boldrini parte meglio, ma col passare dei minuti la maggiore qualità e profondità dei neroverdi viene fuori fino a chiudere i conti con due reti del solito Scappini dopo il vantaggio firmato Lombardi. La gara si accende subito: al 5’ Gaiani impegna Passaniti con un colpo di testa preciso, ma l’estremo difensore neroverde è attento. Sul ribaltamento di fronte, Colonna blocca in uscita su Lombardi, lanciato verso la porta. Al 14’ Montanari tenta un cross, ma Colonna fa buona guardia. Al 17’ è De Lucia a provarci di testa su servizio di Buonocunto, ma ancora il portiere della Juvenes Dogana si oppone. Un minuto più tardi Lombardi sfiora il vantaggio con una conclusione sul secondo palo che termina di poco a lato. La Virtus alza il ritmo: al 20’ De Lucia ci prova dalla distanza, ma Colonna controlla il rimbalzo e blocca. Al 21’ risponde la Juvenes Dogana con Borghini che serve Benedetti, ma Passaniti esce in tempo per chiudere lo spazio. Al 26’ cross di Niang per Scappini, ma Colonna blocca; un minuto dopo ancora Scappini calcia fuori. Niang insiste (28’) e conquista un angolo, poi al 29’ Sabato serve nuovamente Scappini ma Colonna si tuffa e blocca. Al 30’ Scappini trova la rete, ma il guardalinee alza la bandierina per fuorigioco. L’attaccante non si arrende e al 31’ impegna ancora Colonna con un tiro a giro: il portiere compie un intervento spettacolare. Al 36’ Niang conclude debolmente e Colonna para. Sul rilancio nasce un contropiede della Juvenes con Borghini, fermato da Piscaglia. Al 42’ grande brivido: punizione di Gaiani che si stampa sul palo. La Virtus riparte in velocità con Niang, che salta tre avversari e serve Buonocunto: il centravanti supera Colonna, ma Ghiggini salva sulla linea e mantiene il risultato sullo 0-0. La Virtus torna in campo con determinazione nella ripresa: al 48’ Scappini conclude ma Colonna è reattivo; al 54’ lo stesso attaccante colpisce di testa dopo una bella azione corale, ma il portiere A.C. JUVENES DOGANA Via E. Balducci, 36 Piazza M. Tini, 21 Tel. 0549 942323 Matricola n.15 47899 Serravalle (RSM) 47891 Dogana (RSM) info@acjuvenesdogana.com COE 24461 San Marino San Marino www.acjuvenesdogana.com biancorossoblu blocca ancora. Al 55’ arriva però il vantaggio della squadra di Gigi Bizzotto: Lombardi carica il destro da lontano e sorprende Colonna con un tiro imparabile sotto la traversa, su assist di Buonocunto. La Virtus continua a spingere: al 62’ punizione di Buonocunto diretta in porta, Colonna vola e devia in angolo. Un minuto dopo ancora un’occasione per la Virtus con Scappini, poi al 66’ la Juvenes prova a reagire con Kevin Lisi, ma Passaniti para senza difficoltà. Al 67’ Borghini sfiora il pareggio con una punizione magistrale che Passaniti toglie dall’incrocio; al 68’ Ghiggini di testa manda a lato. La squadra di Acquaviva chiude la gara nel finale: al 78’ Scappini raddoppia sotto porta, raccogliendo un assist dalla destra di Lombardi dopo un contropiede nato da una punizione battuta da Amati. All’84’ Lisi tenta il cross insidioso, ma Passaniti blocca. All’86’ arriva il tris: contropiede perfetto condotto da Scappini, che riceve da Montanari e insacca il definitivo 3-0. Nel finale la Juvenes Dogana, pur provando a farsi vedere in avanti, non riesce a materializzare quel gol della bandiera che non avrebbe cambiato il pomeriggio ma ridotto comunque un passivo forse troppo severo per quanto visto in campo. Adesso c’è la pausa delle nazionali, con Davide Colonna che riporta il nome della Juvenes Dogana nella tabella delle convocazioni della selezione sammarinese: il portiere infatti la prossima settimana volerà in Repubblica Ceca assieme al team del CT Roberto Cevoli. Si torna in campo, per la decima di campionato, sabato 22 novembre alle ore 15 a Montecchio dove l’avversario dei biancorossoblu di Serravalle sarà il Faetano.



c.s. Juvenes Dogana