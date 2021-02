La mission del fair play

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, fondato nel 2017, è una Associazione Culturale Sportiva no-profit di volontariato, non ha fini di lucro, è estranea ad ogni influenza di religione, di politica, di razza, di etnia, di sesso, di lingua o a qualsiasi altra discriminazione. Ha nella sua Mission la difesa e la promozione nella pratica, nella cultura ed in ogni attività sportiva, della diffusione del rispetto delle regole e del Fair Play nelle attività e nelle organizzazioni sportive e si oppone ad ogni illecito sportivo, al doping e all’uso di ogni sostanza pericolosa per la salute, ai metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione, alla corruzione. Per l’affermazione ed il conseguimento costante delle finalità, il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play









(CNSFP) provvederà a: 1) Diffondere il concetto di Fair Play nelle Organizzazioni Sportive e la Carta del Fair Play e documenti similari; 2) Incoraggiare la Scuola, gli Enti, le Associazioni, le Organizzazioni sportive nella promozione del Fair Play; 3) Segnalare particolari esempi di Fair Play per riconoscimenti ufficiali; 4) Istituire Riconoscimenti Ufficiali per Gesti, Carriere, Promozioni e altri riconoscimenti, significative dal punto di vista del Fair Play, istituendo i cosiddetti “ FAIR PLAY AWARDS” (Premi fair Play) in occasione della GIORNATA MONDIALE FAIR PLAY che si celebra il 7 settembre do ogni anno nel mondo; 5) Svolgere attività culturale volta alla diffusione ed alla propaganda dell’idea di Sport, dei suoi ideali e valori, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa ed affini; 6) Promuovere attività di natura scientifica finalizzate alla concorrenza ed all’approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico pratico; 7) Riportare l’attenzione sul diritto allo sport di tutte le persone, valorizzando le abilità manifeste e residuali di ogni essere umano nell’ottica di vedere realizzato lo Sport per Tutti.

Far valere il diritto di cittadinanza, dove la diversità deve diventare protagonista di un mondo uguale per tutti; 8) Difendere tutti i praticanti dello sport dall’uso di sostanza stupefacenti e metodi pericolosi per la salute, atti a migliorare artificiosamente le prestazioni; 9) Diffondere il concetto che lo sport deve bandire ogni forma di violenza; 10) Diffondere altresì l’dea che nel mondo sportivo deve essere bandito l’uso di qualsiasi droga; 11) Organizzare eventi conviviali a tema, Congressi, Seminari, Convegni, Conferenze e altri eventi appropriati per la promozione dei profili Fair Play, promuovere la Giornata Mondiale del Fair Play. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) si riconosce pienamente nelle linee guida, finalità e scopi delle proprie Organizzazioni Internazionali European Fair Play Movement (EFPM) e International Fair Play Committee (CIFP). Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP