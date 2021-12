La Nazionale di Karate della Federazione Sammarinese Arti Marziali alla Venice Cup

La Nazionale di Karate della Federazione Sammarinese Arti Marziali alla Venice Cup.

Nella settimana dall'8 al 12 dicembre la Nazionale di Karate della Federazione Sammarinese Arti Marziali, ha partecipato a Jesolo alla Venice Cup, manifestazione internazionale organizzata dalla WKF (Word Karate Federation), la federazione che ha introdotto con successo il karate alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Torneo di altissimo livello, con oltre 3300 partecipanti, sdoppiato in due tornei separati, il primo riservato agli atleti senior, dai 18 anni in avanti, l'altro riservato ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni con oltre 2500 atleti provenienti da tutto il mondo, dagli Usa, al Messico, alla Russia per citarne alcune nazioni presenti, oltre a tutte quelle Europee. Questa competizione è oramai da anni un appuntamento fisso nel calendario agonistico mondiale e dopo il periodo di forzato stop dovuto alla pandemia da covid, nessuno è voluto mancare. Tra questi giovani stanno crescendo i futuri campioni del domani. Manifestazione impeccabile nella sua organizzazione, con rigidi protocolli legati alla pandemia, ma giusti per la sicurezza di tutti i partecipanti. Presenti anche i colori biancoazzurri con la nazionale guidata dal Presidente Maurizio Mazza, e dai Coach Manuel Santolini, Alessandro Mularoni e Marcello Santini, una delegazione di giovani atleti, tre di quali under 16. Gara di esperienza per tutte le giovani speranze, per alcuni si trattava infatti di un ritorno all'agonismo dopo un periodo di forzato stop causato dal covid. Michele Callini è il primo a scendere sul tatami nella giornata di giovedì 9 dicembre nella specialità Kumite (combattimento), nei -60 Kg Senior.

[Banner_Google_ADS]



L'incontro comincia subito bene con il vantaggio contro un'atleta tedesco molto forte, che però replica subito e si porta poi in vantaggio, mantenendolo fino alla fine del match, nonostante gli attacchi di Michele. La mattina del sabato comincia presto per Denise Bertozzi impegnata nella specialità Kata Cadetti (forme), una buona prova la sua che non basta però all'atleta sammarinese per superare la sul pool ed accedere alle finali. Nel pomeriggio è il momento di salire sul tatami per altre due giovani speranze biancoazzurre, Rebecca Gaidella e David Forcellini entrambi nella specialità kumite cadetti nei -54Kg e nei -63Kg. La prima a gareggiare è Gaidella che pesca nei sorteggi della sua pool un'atleta bulgara quinta nella graduatoria mondiale, nonostante questo Rebecca non si lascia intimidire e parte subito decisa all'attacco, tanto che l'arbitro la richiama per un colpo troppo forte, poi alla distanza l'esperienza dell'avversaria viene fuori portandola alla vittoria finale. L'ultimo a gareggiare è Forcellini al debutto in questi tornei, un sorteggio fortunato lo porta a superare il primo turno, nel secondo incrocia i guantini con un pari età francese, bellissimo incontro che ha visto David non risparmiarsi ed andare a segno con una bella tecnica, ma l'esperienza dell'atleta d'oltralpe è netta e i suoi colpi precisi lo portano alla vittoria finale. Soddisfatti dell'impegno e delle prestazioni tutti gli allenatori, il futuro è già pieno d'impegni, non c'è tempo per riposarsi per le feste natalizie, visto che il 21 e 22 Gennaio 2022 la federazione ha in programma sul Titano l'organizzazione del 13° Open di San Marino, gara internazionale che porterà in Repubblica oltre 1000 karatechi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: