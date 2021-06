La Nazionale di Padel in partenza per Marbella: da lunedì sarà impegnata nell'Europeo

La Nazionale di Padel partirà domani per Marbella, Spagna, dove prenderà parte al Campionato Europeo, in scena dal 28 giugno al 4 luglio. In settimana, al Padel Club di Riccione, si è svolto l’ultimo raduno in vista del torneo continentale, al termine del quale il capitano Stefano Pazzini ha diramato le convocazioni. Sono 7 i giocatori che faranno parte della spedizione biancazzurra: Edoardo Berardi, Gianluca Berardi, Davide Bertuccini, William Forcellini, Federico Galli, Jarno Giardi ed Edoardo Vampa. Agli Europei per ogni incontro saranno schierate tre coppie, più una riserva.









La formazione sammarinese è stata inserita nel tabellone principale, di cui fanno parte 12 squadre: oltre a quella del Titano sono presenti Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Lituania, Olanda, Polonia, Monaco, Russia, Belgio e Spagna. Sei compagini (Austria, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera) passeranno invece per le qualificazioni che andranno a definire il tabellone finale da 16. La formula prevede 4 gironi da 4 Nazioni, con le prime due di ogni girone che lotteranno per le posizioni dal 1° all’ 8° posto, mentre le restanti si contenderanno le posizioni dal 9° all’ 16° posto. Favoritissima la Spagna, a seguire Italia, campione in carica, e Francia. A margine dell’evento a squadre si disputa anche un torneo Open, con tabellone ad eliminazione diretta, riservato alle squadre che partecipano all’Europeo. Le coppie sammarinesi al via sono Galli – Forcellini, E. Berardi – Vampa e Bertuccini – Giardi. Domani, in serata, è prevista la cerimonia d’apertura, con le gare al via da lunedì.