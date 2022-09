La Nazionale in partenza per la Croazia, all’orizzonte il Mondiale Senior acque interne

La scorsa domenica la Nazionale sammarinese di pesca sportiva è partita alla volta di Osjiek, in Croazia, dove si svolgerà il Mondiale Senior acque interne. La delegazione, accompagnata dal tecnico Luca Gaslini, è composta da Renzo Francioni, Ivan Biordi, Filippo Scarponi, Filippo Parenti, Stefano Raggini, Jacopo Angelini, Massimo Biordi e Filippo Raschi. Intanto, nel fine settimana si è disputata la seconda prova del Campionato Sammarinese ragazzi under 11 e under 15. Nicolò Franci vince nella categoria dei più giovani, mentre Tommaso Casadei si aggiudica la vittoria negli under 15. Domenica 18 settembre, in occasione di SportInFiera, verranno assegnati i titoli sammarinesi di queste categorie presso lo stand della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva.

