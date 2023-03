La Nazionale sammarinese di pesca sportiva torna al lavoro in vista dei Mondiali in Spagna

Nel fine settimana è tornata al lavoro la Nazionale sammarinese di pesca sportiva, che lo scorso settembre ha partecipato al campionato del mondo in Croazia. In vista del prossimo impegno internazionale in Spagna, al lago Pascoli di Rimini è stato organizzato uno stage di pesca insieme al capitano Renzo Francioni, il suo assistente Luca Caslini e il tecnico Stefano Defendi. La gara è stata vinta da Luca Caslini con 7520 punti, seguito da Massimo Biordi con 6200 e Filippo Parenti, 6120.