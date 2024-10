La nazione sammarinese bocce in viaggio verso i mondiali senior in Turchia

La nazione sammarinese bocce in viaggio verso i mondiali senior in Turchia.

La Nazionale sammarinese di bocce è partita verso Kemer, in Turchia, città che si appresta ad ospitare i Campionati del Mondo senior, dal 22 al 27 ottobre In palio cinque titoli:

Individuale Femminile

Individuale Maschile

Tiro di precisione Femminile

Tiro di precisione Maschile

Coppia Mista

Sono trascorsi due anni dall'ultimo appuntamento mondiale per la Raffa: nel novembre del 2022, la nostra atleta Stella Paoletti ha conquistato il titolo iridato nell'Individuale Femminile, mentre Enrico Dall’Olmo nella specialità Tiro di Precisione Maschile è salito sul terzo gradino del podio. Al mondiale 2024 parteciperanno 20 nazioni per gli individuali maschili, femminili e per la coppia mista. Per la specialità del tiro di precisione femminile, le nazioni saranno 24, mentre quello maschile oltre trenta. Il commissario tecnico della nazionale, Marco Cesini, ha convocato i nostri atleti di punta: Stella Paoletti, Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni. San Marino schiererà Jacopo Frisoni nell’individuale e Stella Paoletti in quello femminile dove cercherà di difendere il titolo conquistato nel 2022; nel tiro di precisione maschile Enrico Dall’Olmo, nel tiro di precisione femminile Stella Paoletti, la coppia mista sarà composta da Stella Paoletti e Jacopo Frisoni, forti dell’oro vinto agli Europei di raffa svoltisi in Italia a Terni quattro mesi fa. La delegazione biancazzurra, guidata dal tecnico federale Cesini, è accompagnata dal dirigente federale Gian Luigi Giancecchi e dal fisioterapista Nicola Galli. La trasferta in Turchia si presenta insidiosa soprattutto per le condizioni ambientali e per l'incognita delle superfici dei campi da gioco. I nostri atleti partono preparati e concentrati sugli obbiettivi da raggiungere, consapevoli della loro. Forza, visto i risultati ottenuti negli ultimi anni. Risultati che hanno tenuto alto il movimento sportivo del nostro paese, portando San Marino al terzo posto nel ranking mondiale dello sport delle bocce.

