La neve costringe al cambio di programma, Beccari in pista martedì nello slalom speciale

Si è ufficialmente aperta la XVI edizione del Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea con la cerimonia d’apertura in Piazza Unità d’Italia a Trieste. Le 47 delegazioni hanno sfilato in un gelida atmosfera, riscaldata dal gioco di luci che ha coinvolto tutto il pubblico. Il portacolori biancazzurro Mattia Beccari ha sfilato al 36esimo posto, insieme al capo missione William Zanna e il tecnico Riccardo Stacchini. Alla cerimonia hanno assistito anche il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Gian Primo Giardi; il Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini e il Segretario Generale del CONS Eros Bologna. L’ultimo atto della cerimonia l’accensione del tripode da parte di Jonathan Milan, vincitore della medaglia d’oro a Tokyo 2020 nell’inseguimento a squadre. Il sammarinese Beccari ha già svolto le prime sedute d’allenamento sulle piste di Tarvisio. Le abbondanti nella zona hanno comportato a un cambio di programma: l’atleta del Titano sarà in gara domani martedì 24 gennaio, invece di mercoledì, nello slalom speciale alle ore 9.30. Confermata per venerdì la prova nello slalom gigante alla Ski Area Tarvisio.

cs Cons