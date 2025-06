La pallavolo sammarinese debutta ai World Sport Games 2025: una storica prima volta per la Repubblica alle Olimpiadi amatoriali

La Repubblica di San Marino sarà rappresentata, per la prima volta, nella disciplina della pallavolo ai World Sport Games 2025 , manifestazione di rilievo internazionale dedicata allo sport amatoriale, che si terrà in Grecia dal 3 all'8 giugno. La selezione sammarinese parteciperà nella categoria Mixed Over 40 , segnando un'importante tappa nello sviluppo e nella valorizzazione dello sport per tutte le fasce d'età. L'evento, organizzato sotto l'egida della CSIT – Confederation of International Sport for Amateurs , riunirà migliaia di atleti provenienti da ogni continente, uniti dalla condivisione dei valori dello sport, della cooperazione tra popoli e del rispetto reciproco. In tale contesto, la presenza della delegazione sammarinese costituisce un significativo riconoscimento dell'impegno profuso nella promozione dello sport anche in ambito non professionistico. La squadra, formata da atleti e atlete sammarinesi over 40, sarà guidata dal tecnico federale Dario Rocha Da Fonseca e si presenterà con l'obiettivo di onorare i colori della Repubblica, portando in campo non solo competenze tecniche, ma anche senso civico, spirito di squadra e dedizione ai principi dello sport sano e inclusivo. Tale partecipazione è particolarmente inserita in un momento attivo per il movimento sportivo sammarinese, parallelamente all'impegno delle rappresentative nazionali ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra. Due appuntamenti distinti, ma accomunati dalla volontà di rappresentare con dignità e determinazione il Paese nei diversi contesti internazionali. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno della Segreteria di Stato per lo Sport , della Federazione Sammarinese Pallavolo , nonché al contributo dei partner privati Erbavita, Piùme e Kreosoft, che hanno fornito il proprio supporto alla concretizzazione dell'iniziativa. « La partecipazione ai World Sport Games 2025 rappresenta un'opportunità rilevante per il nostro Paese – ha dichiarato l' allenatore Rocha Da Fonseca – non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come occasione di promozione della Repubblica di San Marino in un contesto internazionale improntato ai valori dell'amicizia, del rispetto e della collaborazione tra popoli ». La presenza della delegazione sammarinese ai WSG 2025 testimonia la volontà delle istituzioni e delle realtà sportive locali di sostenere lo sport a ogni livello, valorizzando percorsi di benessere, inclusione sociale e visibilità internazionale. San Marino sarà presente con onore e determinazione sulla scena dello sport amatoriale globale: “ San Marino c'è ”, come cita l'urlo con cui la squadra si carica a centro campo prima di ogni gara, rappresentando non solo uno slogan motivazionale, ma anche l'espressione di un'identità collettiva forte e consapevole. Un grido che unisce, rafforza e testimonia con fierezza la presenza della Repubblica sul palcoscenico internazionale dello sport amatoriale.

