La partecipazione ai Campionati Italiani di Nuoto Master corona una stagione ricca di soddisfazioni per i master sammarinesi San Marino

Nell’ultima settimana del mese di giugno si sono disputati i campionati italiani di nuoto master, negli impianti dello stadio del nuoto di Riccione, dove quasi 3500 atleti di 358 squadre si sono sfidati per 5 giorni in tutte le specialità del nuoto, nel solito clima di entusiasmo che caratterizza gli eventi master. I master sammarinesi si sono fatti onore, partecipando con grinta ed entusiasmo e ottenendo risultati molto soddisfacenti, sia individualmente, ma soprattutto come squadra. Grazie ai risultati ottenuti a Riccione, la San Marino Master si è classificata al terzo posto nella classifica italiana a squadre del Circuito SuperMaster, nella fascia E, coronando una stagione ricca di soddisfazione e confermandosi come una realtà solida e consolidata nel panorama sportivo sammarinese e anche italiano. Sotto la guida degli allenatori Andrea Bartolini, Emanuela Donati, Elisa Celli, Luigi Saponaro e Mario Gaudio, i nuotatori sammarinesi hanno raccolto tre ori e un bronzo, oltre a tantissimi piazzamenti tra i primi dieci. I tre ori sono stati conquistati dalle due allenatrici-atlete Emanuela Donati, nei 50 Rana M35 (36”71) e 50 Stile Libero M35 (28”33) ed Elisa Celli nei 100 Rana M25 (1’13”02 nuovo record italiano), il bronzo da Marco Cesarini nei 200 Dorso M35 (2’22”95). I piazzamenti nei primi dieci sono stati ottenuti da Marco Cesarini, 4° nei 100 Dorso M35 (1’05”29), Umberto Galloni, 6° nei 200 Dorso M50 (2’59”66), Cristina Pesaresi, 7° nei 200 Stile Libero M50 (2’45”68), Elisa Celli, 8° nei 50 Stile Libero M25 (29”14), Cristiano Guerra, 8° negli 800 Stile Libero M45 (10’29”68) e 10° nei 400 Stile Libero M45 (5’00”05), Renzo Renzi, 8° nei 100 Stile Libero M65 (1’27”47), Eleonora Guidi, 10° nei 400 Stile Libero M30 (5’43”91), Michele Berardi, 10° nei 400 Stile Libero M25 (4’44”28), Marco Mariotti, 10° negli 800 Stile Libero M30 (10’34”14) e Giuseppe Zoffoli, 10° nei 100 Rana M65 (2’04”31). Dopo le grandi soddisfazioni della stagione agonistica 2018-2019 il movimento master si concederà una meritata pausa estiva, durante la quale i nuotatori sammarinesi non rimarranno lontani dall’acqua e si cimenteranno anche nelle competizioni in acque libere