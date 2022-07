La pesistica sammarinese: importanti risultati, ottime prospettive per il 2° semestre 2022

Nel week-end appena concluso si è svolta l'ultima gara prima della pausa estiva per quanto riguarda gli atleti della Polisportiva San Marino Pesi presso il centro sportivo Cus di Ferrara con il 4° Trofeo Città di Ferrara : Qualificazioni Campionati Italiani Assoluti di Specialità. Nella giornata di sabato 2 luglio hanno gareggiato le atlete femminili: Giacomone Maria Belen, categoria 45 kg, ritorna sulla pedana di gara dopo il suo periodo di maternità: il suo obiettivo è di raggiungere i minimi per la qualifica e nello strappo ha alzato 45kg rientrando pertanto nei minimi , mentre per lo strappo ha tentato di sollevare 61kg sempre per rientrare nei minimi, ma purtroppo senza esito positivo, e possiamo affermare che è comunque un buon risultato . Noemi Nanna, categoria 59kg, ottiene i risultati di 63 kg nello strappo e 75 kg nello slancio, tentando gli 80kg in questo ultimo esercizio, ma purtroppo non riesce a completare la prova : ha sottoposto la sua forza e la sua resistenza ad un importante sforzo fisico non essendo in uno stato più che ottimale per affrontare questa gara. Albanese Melissa, categoria 76 kg, l'atleta femminile più giovane della società sportiva , anno 2008, e si aggiudica il 2° posto del podio con il 48 kg sollevati nello strappo; mentre nello slancio migliora i suoi record personali sollevando 63 kg nello slancio con +2 kg dopo l'ultima gara svolta a Maggio nella Qualifica Juniores. Nella giornata successiva, ovvero domenica 3 luglio, hanno gareggiato gli atleti maschili: D'Elia Michael, nuovo atleta 2022 della Polisportiva San Marino Pesi, ed è per lui la 2° gara a cui partecipa, categoria 73 kg, e raggiunge i risultati di 82 kg nello slancio e 105 kg nello strappo, migliorando i suoi massimali dopo la gara svolta a Modena nella Qualifica Under 15, e possiamo confermare che gli i buoni risultati ottenuti sono dovuti grazie all'allenamento costante e mirato sulla tecnica. Ingenito Riccardo, categoria 73 kg, 1°gara di quest'anno, anche lui migliora i suoi massimali conquistati nell'ultima gara svolta nel 2021, con 70 kg nello strappo e 90 kg nello slancio: per l'atleta grandi soddisfazioni e tanta voglia di migliorare e crescere tecnicamente. Bollini Giovanni, anche lui giovanissimo atleta della società, anno 2007, categoria 81kg, e ad ogni gara aumenta i propri massimali: 77 kg nello strappo e 96 kg nello slancio, e rispettivamente +2kg in ogni esercizio rispetto all'ultima gara svolta a Maggio dove si era aggiudicato il 1° posto con un totale sollevato di 169 kg nella Qualifica Juniores. Grande rivincita per l'atleta Bollini che nel 2020, ben 2 anni fa', aveva gareggiato sempre nella stessa competizione, sollevando 50 kg nello slancio e purtroppo nella prova dei 55kg non era riuscito a portare a casa l'obiettivo tanto desiderato. Il tecnico Guidi Stefano segue ogni giorno gli atleti nella preparazione e conferma che ognuno di loro ha grande potenzialità e stanno raggiungendo degli ottimi risultati. Si conclude il 1° semestre con grandi soddisfazioni, e ci si prepara per le prossime gare già in calendario a partire da fine settembre.

c.s. Polisportiva Sammarinese Pesi