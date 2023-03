La Polisportiva San Marino Pesi fa il pieno di podi. 2° turno di qualificazioni regionali di pesistica olimpica

Nel weekend appena trascorso, 25-26 marzo, si è svolto il 2° turno Open Regionale di qualifica per le finali Nazionali dei Campionati Italiani di Pesistica Olimpica organizzata dalla FIPE, presso il box di CrossFit 41100 di Modena, alla quale hanno preso parte ben 170 atleti , e la Polisportiva San Marino Pesi ha partecipato con 7 atleti: 3 femmine e 4 maschi La competizione del sabato è disputata dagli atleti seniores, ed a gareggiare per prime sono il gruppo femminile, e per società sportiva sammarinese a sale in pedana Giacomone Maria Belen, categorie 45 kg, sollevando nell’esercizio di strappo 47 kg, nello slancio 61 kg, con un totale di 108 kg, rientrando nei minimi di partecipazione alle finali italiane, e conquista la 1° posizione sul podio. La seconda atleta femminile è Nanna Noemi, categoria 55 kg , e le sue prove convalidano nell’esercizio di strappo 61 kg e nello slancio 80 kg; pertanto raggiunge un totale di 141 kg, piazzandosi anche lei al 1° posto sul podio. Terminate la competizioni femminili, iniziano le categorie maschili dove gareggiano i due atleti Seniores: D'Elia Michael, categoria 73 kg, sollevando nello strappo 85 kg, nello slancio 107 kg con un totale di 192 kg, conquistando il 1° posto sul podio; e Bini Michael, categoria 81 kg, con un risultato ottenuto nello strappo di 90 kg. La gara della domenica è rivolta agli atleti Under 15 e 17: prende il via alla competizione la categoria femminile, e sale in pedana Melissa Albanese, categoria 71 kg, Under 15, sollevando nello strappo 57 kg, nello slancio 67 kg, raggiungendo così un totale di 124 kg e conquista il 1°posto sul podio. Nella sezione maschile sale in pedana Caldi Leonardo, categoria 73 kg, Under 15, e solleva 31 kg nello strappo e 42 kg di slancio, raggiungendo così un totale di 73 kg. Il giovanissimo atleta classe 2009 conquista nuovi record personali nella sua terza gara del suo percorso agonistico da atleta e lo portano sul podio al 1° posto. E’ il turno di Bollini Giovanni, categoria 96 kg, Under 17: solleva nell'esercizio di strappo 87 kg e nello slancio ben 109 kg realizzando in entrambi gli esercizi i suoi nuovi record personali, totalizzando 196 kg e anche lui conquista il podio al 1° posto. Riassumendo i risultati ottenuti in questo 2° turno di Qualificazioni Regionali, la Polisportiva San Marino Pesi ha portato a casa ben sei medaglie oro, e per quanto riguarda gli atleti Under 15 e 17 sono già confermate le loro qualificazioni alle Finali Italiane. La Polisportiva San Marino Pesi è molto soddisfatta dei risultati ottenuti dai suoi atleti in questa competizione accompagnati con sempre dal tecnico Guidi Stefano, e tutto questo porta ancor di più la società sportiva sammarinese a migliorarsi nella crescita sportiva agonistica, e si congratula con ognuno dei ragazzi per l’impegno e la dedizione a questo sport.

Cs - Polisportiva San Marino Pesi