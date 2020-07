La prestigiosa medaglia "Pierre De Coubertin" donata al Museo dello Sport e dell'Olimpismo da Marino Ercolani Casadei

Marino Ercolani Casadei, Presidente Onorario della Federazione Sammarinese Pesi, ha fatto dono al Museo dello Sport e dell’Olimpismo della medaglia “Pierre De Coubertin” conferitagli nel marzo 2003 dal CIO e del diploma firmato dall’allora presidente Jacques Rogge quale riconoscimento per i servigi resi al movimento olimpico nella sua lunga carriera sportiva. Ercolani Casadei, oltre ad essere stato il primo presidente della Federazione Sammarinese, per 25 anni ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale-Tesoriere della EWF, la Federazione Europea di Pesistica, ed è stato arbitro olimpico in tre edizioni dei Giochi E’ l’unico sportivo sammarinese ad aver ricevuto tale onorificenza internazionale. Il prezioso cimelio si aggiunge al collare olimpico donato nel 2018 al Museo dall’ex presidente del Cons Domenico Bruschi.