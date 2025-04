La prevenzione è un gioco di squadra: Marlù e FSGC insieme per il benessere delle donne, dentro e fuori dal campo Al via un ciclo di incontri formativi che uniscono medicina, arte e sport per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno e sulla salute delle donne.

Si è svolto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 aprile, presso La Fabbri.ca , sede del marchio di gioielli Marlù, il primo di un ciclo di appuntamenti dedicati al benessere del corpo e della mente. In particolare, l'incontro di ieri, rivolto alle tesserate della società calcistica San Marino Academy, è stato dedicato alla prevenzione e alla cura del corpo femminile. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Marlù, la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC) e la San Marino Academy, inserendosi nell'ampio panorama di progetti realizzati in sinergia con UEFA a sostegno del calcio femminile. Il tema centrale del primo incontro, reso possibile grazie al legame tra Marlù e l'Ospedale di Stato RSM, è stato la prevenzione del tumore al seno, affrontando con un approccio multidisciplinare che unisce medicina e arte, offrendo a tutti i partecipanti un'esperienza formativa e coinvolgente. L'incontro è stato guidato dalla Dott.ssa Stefania Larghetti, radiologa senologa dell'Ospedale di Stato di San Marino, e dalla Prof.ssa Meris Monti, docente di storia dell'arte e curatrice della mostra “ Dall'Arte alla Prevenzione ”, allestita in occasione dell'Ottobre Rosa – il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. Le due relatrici hanno illustrato l'importanza della prevenzione attraverso lo screening mammografico, l'autopalpazione e l'ascolto del proprio corpo, aggiungendo uno sguardo inedito e suggestivo sul tema delle malattie del seno nell'arte.

La mostra, allestita eccezionalmente per l'occasione nella sala della sede Marlù, analizza come alcuni dei grandi maestri – Raffaello, Michelangelo, Rubens e Rembrandt – hanno rappresentato nei loro dipinti segni riconducibili a patologie del seno, dando dignità e verità al corpo femminile, anche nelle sue imperfezioni. «Ho partecipato con immenso piacere a questo evento, che mi ha permesso di trattare un tema così importante con un pubblico così giovane» ha commentato la Dottoressa Stefania Larghetti. «Ritengo sia fondamentale nella lotta contro i tumori, in particolare contro il tumore della mammella, diffondere il concetto che un corretto stile di vita e un'adeguata attenzione verso il nostro corpo sia l'arma vincente per preservare lo stato di salute e di benessere fisico e mentale. Questa splendida mostra ci ha dato inoltre l'opportunità di utilizzare l'arte e la bellezza come strumento per trasmettere, anche alle nuove generazioni, un messaggio fondamentale: bisogna imparare a conoscere il proprio corpo per accorgersi dei cambiamenti e non temere di sottoporsi ad indagini che possono salvarci la vita.”

L'iniziativa, che ha coinvolto 22 calciatrici della prima squadra femminile e 22 della squadra Primavera della San Marino Academy - con età compresa tra i 17 ei 33 anni - accompagnate dai dirigenti del club, ha lasciato un segno forte e autentico, diventando non solo un'occasione di sensibilizzazione, ma anche un'occasione di confronto informale e di scambio tra le atlete e le professioniste intervenute. «Per noi di Marlù, prendersi cura delle donne significa accompagnarle in un percorso di consapevolezza, cura e prevenzione, da costruire insieme.» dichiara Marta Fabbri Co-Founder e Direttore Marketing&Comunicazione «Questo incontro con le calciatrici della San Marino Academy è solo il primo passo di un cammino che parla di prevenzione, ma anche di libertà e amore per sé stesse. Ogni giovane donna deve imparare a conoscere il proprio corpo e ad ascoltarlo, leggendo ogni segnale. E noi vogliamo esserci, al loro fianco, in ogni gesto che fa la differenza.»

Luigi Zafferani, segretario generale di FSGC, ha inoltre aggiunto « Ringraziamo Marlù per aver reso possibile questo evento che ha saputo affrontare un tema tanto delicato quanto importante. L'incontro di oggi ha rappresentato una grande occasione di crescita e l'auspicio di tutti noi è che tale opportunità diventi il seme di una consapevolezza sempre più forte verso la cura del corpo femminile».

