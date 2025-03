La Repubblica di San Marino celebra il primo storico trionfo nella FIA Ecorally Cup grazie all'impresa dei suoi portacolori, a bordo della Kia E-Niro

La Bridgestone FIA Ecorally Cup 2025 riparte con la prestigiosa vittoria nell'Eco Rally Comunitat Valenciana - gara valevole per il trofeo mondiale FIA, per il campionato spagnolo e per quello iberico ispano-portoghese - di Guido Guerrini, navigato da Artur Prusak, che in passato erano più volte saliti sul podio di Castellón de la Plana. Si tratta della prima storica vittoria nel mondiale energie alternative per la Repubblica di San Marino, che grazie alla licenza sportiva di Guido Guerrini si trova per la prima volta in testa al campionato internazionale. "È per me una grande emozione portare la bandiera di San Marino sul gradino più alto del podio di una gara FIA proprio in occasione del mio esordio come licenziato FAMS. E tutto questo è avvenuto in una delle gare più difficili e competitive dell'intero campionato. Sono veramente felice e voglio ringraziare tutte le realtà che ci stanno sostenendo", ha dichiarato Guido Guerrini nella conferenza stampa di fine gara tenutasi presso il Casinò del porto di Castellón. "Siamo riusciti a essere competitivi dall'inizio alla fine della gara, sia nella regolarità sportiva che nell'efficienza energetica. È davvero un buon inizio di stagione, e continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente", ha aggiunto Artur Prusak, prima delle premiazioni. La Bridgestone FIA Ecorally Cup tornerà tra due settimane con l'impegnativa trasferta di Český Krumlov. Seguiranno poi il Portogallo a fine marzo e la Slovenia a metà aprile.