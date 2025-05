La Repubblica di San Marino, cuore pulsante della Motor Valley, accoglie il talento della Formula 1 Kimi Antonelli

La Repubblica di San Marino, autentica "Terra di Motori" nel panorama sportivo internazionale, ha avuto l'onore di ospitare un incontro di significativa portata che cementa ulteriormente il legame indissolubile del Titano con il mondo del motorsport d'eccellenza. Si è svolto infatti un cordiale pranzo che ha visto riuniti, fra gli altri, il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri, il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, e un ospite d'eccezione: Andrea Kimi Antonelli, astro nascente della Formula 1 e nuovo portacolori del team Mercedes per la stagione 2025. L'incontro, benché caratterizzato da un clima di spontanea cordialità, assume un valore simbolico profondo. San Marino, patria del Gran Premio MotoGP che annualmente catalizza l'attenzione di centinaia di migliaia di appassionati – come testimoniato dal recente successo dell'edizione 2024 al Misano World Circuit con oltre 160.000 presenze nel weekend e un coinvolgimento istituzionale diretto nelle premiazioni – vanta una tradizione motoristica che affonda le radici nella storia delle competizioni più prestigiose. Tale patrimonio si intreccia storicamente con la vicina Emilia-Romagna, creando un distretto motoristico unico al mondo, dove l'Autodromo di Imola detiene un posto d'onore, non da ultimo per aver ospitato per decenni l'indimenticato "Gran Premio di San Marino". L'incontro odierno si inserisce perfettamente in questo contesto di dialogo e collaborazione tra territori che condividono la stessa passione e la stessa vocazione per i motori. Andrea Kimi Antonelli, giovane talento italiano che si è distinto nelle categorie propedeutiche prima di compiere il grande salto in Formula 1, rappresenta il futuro di questo sport. La sua presenza sul Titano è stata un'occasione per ribadire l'importanza di investire sui giovani atleti e promuovere le discipline motoristiche a tutti i livelli. Durante il colloquio informale, Kimi Antonelli ha espresso il suo sentito legame con il territorio: "Per me, correre a Imola ha un sapore speciale, è davvero il mio Gran Premio di casa." Questa dichiarazione rafforza ulteriormente il vincolo tra il campione, il circuito del Santerno e, per estensione, la Repubblica di San Marino, che da sempre guarda a Imola non solo come a un circuito "vicino", ma come a un luogo che ha contribuito a scrivere pagine gloriose della propria storia sportiva. L'incontro tra le Istituzioni sammarinesi e un rappresentante di spicco del motorsport globale come Andrea Kimi Antonelli sottolinea l'attenzione costante della Repubblica verso il mondo sportivo di alto livello e la volontà di consolidare il proprio ruolo all'interno della "Motor Valley" allargata, sostenendo al contempo le iniziative volte a valorizzare questo patrimonio condiviso, incluso il futuro del Gran Premio di Formula 1 a Imola. La Segreteria di Stato per lo Sport saluta con favore questa giornata conviviale, auspicando che possa rappresentare un ulteriore stimolo per future sinergie e progetti nel segno dei motori, dello sport e dello sviluppo territoriale.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per lo Sport