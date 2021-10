La ritmica sammarinese brilla al Torneo di Lubiana

Tanti podi e belle performance per le atlete sammarinesi di ginnastica ritmica al 33rd MTM Torneo Lubiana. Sette le medaglie conquistate e tre le coppe nelle classifiche generale. Il 9 e 10 ottobre le ginnaste Gloria Ambrogiani, Gioia Casali, Sara Ceccoli, Camilla Rossi e Ludovica Vannoni sono partite la Slovenia accompagnate dalla Tecnica Maria Chiara Bacciocchi e Luna Casadei, in qualità di Giudice. Nono sono mancate le soddisfazioni nell’importante appuntamento internazionale. Le due atlete più giovani, Sara e Ludovica, al loro esordio federale in campo internazionale, sono salite sul gradino più alto del podio nella classifica per specialità nelle rispettive categorie mentre, in quella sommativa, Sara ha concluso al 2° posto e Ludovica al 1° posto. Gioia Casali è riuscita portare a casa un ottimo 3° posto alle clavette, mentre Gloria Ambrogiani ha conquistato un 1° posto alle clavette, un 2° posto al cerchio e un 3° posto nella classifica generale. Camilla Rossi, impegnata su quattro attrezzi, con una classifica unica e sommativa, con due attrezzi valutati tra i migliori otto, è giunta 12ª nella classifica generale. Una bella gara, con esecuzioni energiche e ben eseguite, e una trasferta più che positiva per la Federazione Sammarinese Ginnastica.