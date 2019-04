La S.S. Ginnastica San Marino vola ai Nazionali con la squadra Allieve Gold

Domenica 14 aprile a Castelletto Sopra Ticino (NO) si è disputata la fase interregionale (Zona Tecnica 2) del Campionato di Squadra Allieve Gold FGI, a cui le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino Gioia Casali, Camilla Rossi e Annalisa Giovannini, accompagnate dalla tecnica Federica Protti, hanno potuto accedere dopo la qualificazione ottenuta nella precedente fase regionale. A confronto le migliori squadre di Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Bolzano e Trento. Buona prova quella disputata dove, al termine della loro routine formata da un esercizio collettivo al corpo libero, una successione di nastro e palla, una coppia con nastro e cerchio e un esercizio individuale alle clavette, le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino si sono classificate al 5° posto, a solo 0,40 dal podio, ottenendo così di diritto l’accesso alla fase Nazionale che si svolgerà a Chieti il prossimo 26, 27 e 28 aprile. Nello stesso week end, a Bologna, è andata in scena anche la 2° prova Regionale Uisp Cat. 1 e 2 Junior e Senior, dove la Società Sportiva Ginnastica San Marino ha schierato la junior Alice Meloni, accompagnata dalla tecnica Alice Grandoni. Buonissima la prestazione di Alice che si è classificata al 2° posto alla fune e al 3° posto al cerchio, risultati che le sono valsi il 4° posto alla fune e il 5° al cerchio nella classifica regionale. Ritroveremo Alice alla fase Nazionale del Campionato Uisp, che si disputerà a Follonica dal 23 maggio al 2 giugno. Archiviato il week end, con soddisfazione da parte dello staff tecnico e del direttivo, gli allenamenti sono ripresi immediatamente per migliorare ulteriormente in vista dei prossimi appuntamenti.

