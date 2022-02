La Scuderia HF alla mostra scambio “Automotociclo d’epoca”

La Scuderia HF alla mostra scambio “Automotociclo d’epoca”.

Con la partecipazione alla mostra scambio “Automotociclo d’epoca” inizia ufficialmente la stagione 2022 della Scuderia HF di Santarcangelo. L’evento si svolge questo week-end alla fiera di Cesena ed è il più importante della Romagna per gli amanti delle auto e moto d’epoca. In questa occasione la Scuderia HF presenta le nuove iniziative in calendario nel 2022. Nei giornali scorsi, intanto, ha lanciato il concorso per l’ideazione del nuovo logo. Possono partecipare tutti purché maggiorenni. Gli elaborati grafici andranno inviati entro il 16 febbraio all’ indirizzo e-mail scuderiahf1@gmail.com. Per il 2022 la Scuderia HF ha stilato un programma ricco di iniziative dedicate soprattutto ai giovani. L’obbiettivo è avvicinare le nuove generazioni all’attività sportiva, con l’organizzazione di corsi di pilotaggio e navigazione per la regolarità automobilistica e per i rally. Sono previsti anche dei corsi per chi ama la pista con lezioni su vetture di formula. La Scuderia HF è attiva da oltre quarant’anni e mette a disposizione dei giovani, quindi, tutta la sua esperienza. Alla mostra Automotociclo d’epoca sono presenti bellissime vetture, moto, trattori e molto di più… L’appuntamento dedicato gli appassionati, ai collezionisti ma anche ai semplici curiosi. In fiera è possibile trovare pezzi da collezione, ricambi altrimenti introvabili, modellini, riviste, poster… È un appuntamento dunque da non perdere ed un’occasione per conoscere la Scuderia HF. Orari: sabato 5 febbraio ore 9-18 - domenica 6 febbraio ore 9-17.30.

