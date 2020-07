La Scuola Calcio Serravalle presenta il primo campus estivo

La Scuola Calcio Serravalle invita tutte le bambine e i bambini dai 6 agli 11 anni alla prima edizione del suo campus estivo. Organizzato dalla S. S. Cosmos e dalla S. S. Folgore Calcio, avrà luogo nelle giornate del 21, 22, 23, 27, 29 e 30 luglio, dalle ore 17.30 alle ore 19, al campo sportivo di Falciano "Folgorello" (Castello di Serravalle - Repubblica di San Marino). Tutti i partecipanti riceveranno un kit in regalo. Il campus estivo della Scuola Calcio Serravalle si svolgerà in totale sicurezza e nel rispetto dei protocolli anti-Covid vigenti: per questo motivo, i posti a disposizione sono limitati. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Silvano Valentini al seguente numero di cellulare: 3667320404. Vi aspettiamo! Scuola Calcio Serravalle



