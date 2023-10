La Segreteria di Stato per lo Sport condivide “Il sogno di Lorenzo contro il bullismo”

La Segreteria di Stato per lo Sport sostiene il progetto “il sogno di Lorenzo contro il bullismo”, un’iniziativa che intreccia sport e sensibilizzazione, una storia di valore che ci ricorda ancora una volta come la pratica sportiva possa aiutare i nostri giovani ad uscire da situazioni complesse. Lorenzo Cheli è il protagonista del progetto, è un ragazzo di 14 anni con una sviscerata passione per il motorsport che alcuni fa fu vittima di bullismo e che è uscito dalle problematiche che questo fenomeno sempre più frequente porta, salendo su un kart e sfrecciando verso grandi traguardi. Lorenzo oggi ha stretto una partnership con la Gendarmeria insieme alla quale porta nelle scuole una campagna di informazione per i suoi coetanei. Contemporaneamente il corpo della Gendarmeria “sale” con lui sul kart, il ragazzo corre infatti le sue gare con una divisa che ha i colori e le effigi del nostro corpo militare mentre il suo kart ha le sembianze di una “volante”. Il suo programma sportivo prevede invece due gare internazionali, la seconda delle quali è in programma proprio la prossima settimana sul kartodromo di Franciacorta: la Gran Final International dove si sfideranno oltre 200 piloti in rappresentanza di più di 10 diverse nazioni.

