La serie C si schiera in difesa delle donne. Fasce da capitano che dicono NO alla violenza contro le donne nel 16° turno

La Serie C aderisce alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre di ogni anno. In occasione della 16a giornata – con le partite che si disputeranno dal 22 al 25 novembre – la Serie C NOW si schiera in difesa di tutte le donne. Grazie al suo legame con il territorio, essendo presente in diciannove regioni e sessanta città, può incidere e sensibilizzare le coscienze. Infatti, come avvenuto nella scorsa stagione, tutti i capitani nel prossimo turno di campionato porteranno sul loro braccio quello che ormai è diventato un simbolo: la fascia da capitano che dice no alla violenza contro le donne. Su tutti i campi, tramite led di bordocampo e messaggi speaker, verrà promosso il 1522, numero gratuito antiviolenza e stalking, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime.

cs Serie C