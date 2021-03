La Settimana Internazionale Coppi e Bartali arriva sul Titano

La 36esima Settimana Internazionale Coppi e Bartali, scattata ieri da Gatteo Mare con la prima delle cinque tappe in programma, passerà anche per San Marino. In Repubblica è previsto un doppio passaggio. Giovedì 25 marzo, nel corso della terza tappa Riccione – Riccione, la corsa transiterà al mattino per Montegiardino e nel pomeriggio attraverserà Chiesanuova, Fiorentino, Montegiardino e Faetano. E’ prevista interamente sul Titano, invece, la quarta tappa in programma venerdì 26 marzo, con due giri attorno a San Marino e sei giri del circuito cittadino di Città.

La Federazione Sammarinese Ciclismo ricorda che, come da ordinanza numero 12 della Segretaria di Stato Affari Interni, per consentire il transito della manifestazione resteranno chiuse al traffico alcune strade. Sarano possibili, dunque, alcuni disagi, in particolar modo nel Castello di Città. Si sottolineano, al contempo, il prestigio e la visibilità che la manifestazione, trasmessa ogni giorno in differita televisiva su Rai Sport e in streaming su Rai.tv, potranno dare a San Marino.

Le strade chiuse al traffico veicolare e in cui non sarà possibile sostare:

- Via G.B. Belluzzi, Piazzale Lo Stradone, Viale Federico D’Urbino dall’incrocio con Via Paolo III° fino a incrocio con Via della Cella Bella, dalle ore 22:00 di giovedì 25 marzo 2021 alle ore 18:00 di venerdì 26 marzo 2021, e comunque fino alla fine della manifestazione; - Piazza delle Nazioni Unite, Piazzale Marino Calcigni, Piazzale Marino Giangi, Piazzale della Stazione, Parcheggio P8 dalle ore 06:00 alle ore 18:00 di venerdì 26 marzo 2021, e comunque fino alla fine della manifestazione;

- Via Gamella (lato monte), Viale Campo dei Giudei da incrocio con Strada Terza Gualdaria fino a incrocio con Strada Prima Gualdaria, dalle ore 06:00 alle ore 16:00 di venerdì 26 marzo 2021, e comunque fino alla fine della manifestazione;

- Via Paolo III°, Viale Federico D’Urbino, Via del Voltone, Via del Serrone da incrocio con Via della Cella Bella fino a incrocio con Via Gamella (rotatoria di Murata), Via Gamella, Via Piclaria, Via Erviano da incrocio con Via Selve dei Baudi fino a incrocio con Via delle Carrare, Via delle Carrare da incrocio con Via Erviano fino a incrocio con Via San Donino, Via San Donino, Strada Terza Gualdaria, Viale Campo dei Giudei (solo lato monte), Via Montalbo, Via Piana da incrocio con Via Montalbo fino a Via G. B. Belluzzi dalle ore 12:30 alle ore 16:00 di venerdì 26 marzo 2021, e comunque fino alla fine della manifestazione.



