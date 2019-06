La società Fc Fiorentino esprime grande soddisfazione per la vittoria del Campionato Sammarinese di Futsal. LA VITTORIA I nostri ragazzi vincendo 3-0 in Finale contro il Murata portano a casa il secondo Scudetto della nostra storia dopo quello del 2012, i

La società Fc Fiorentino esprime grande soddisfazione per la vittoria del Campionato Sammarinese di Futsal.

LA VITTORIA I nostri ragazzi vincendo 3-0 in Finale contro il Murata portano a casa il secondo Scudetto della nostra storia dopo quello del 2012, iscrivendo di conseguenza il nostro nome tra le partecipanti al turno preliminare della prossima Uefa Futsal Champions League, terza squadra sammarinese a sconfinare in territorio europeo dopo Tre Fiori e Murata. Dopo una regalar Season condita di soli successi, toccando quota 126 reti segnate in 19 incontri, con una differenza reti di +100, anche i play off sono stati davvero positivi per la nostra squadra, fino ad arrivare alla finale di giovedì scorso che ci ha visto prevalere per 3-0 grazie alla doppietta di Belloni e la rete di Franciosi.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE “Un campionato perfetto”, dichiara il Presidente Primo Moretti, “come società siamo felici di aver creato un gruppo importante che ci ha garantito risultati e la vittoria; il nostro auspicio e’ di bissare il successo anche in Futsal Cup e dare continuità al progetto”.

LE PAROLE DI MISTER CHIARUZZI Un trionfo meritato che vede nella figura di mister Chiaruzzi una certezza sia sul campo che fuori: “prima di essere una squadra siamo decisamente un gruppo di persone che stanno bene insieme, si divertono, si conoscono e con cui si sono fatte cose straordinarie”. Le parole di Roberto Chiaruzzi evidenziano compiacimento “vincere non è mai facile anche se abbiamo costruito una squadra con grandi potenzialità. Ora ci aspetta la Futsal Cup altro obiettivo che vogliamo raggiungere.” Il mister vince così il campionato sia come giocatore, nel 2012, che come allenatore. Un record nella storia di questa competizione. Che però rende omaggio alla squadra: “Un mix di caratteri forti ed esuberanti con qualità tecniche e intelligenza superiori alla media ci hanno permesso di vincere. È sicuramente più facile allenare giocatori di questo tipo che danno grande disponibilità al lavoro e al sacrificio. Dedico la vittoria a questo gruppo capace di rimanere umile, unito e convinto fino all'ultimo minuto della finale.”

I COMPLIMENTI DELLA SOCIETÀ La società si congratula, in conclusione, con tutti i giocatori, lo staff tecnico mister Chiaruzzi e Gasperoni, dirigenti Rocchi e Terenzi e tutti i sostenitori che hanno contribuito a questo importante successo. Coglie l’occasione per spronare ancor più i ragazzi a confermare l’impegno e l’entusiasmo fin qui profusi anche per la Futsal Cup, per coronare al meglio una stagione fin qui perfetta chi ci inorgoglisce.

Fc Fiorentino