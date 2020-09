La Società Sportiva Murata annuncia la rosa definitiva

La Società Sportiva Murata annuncia la rosa definitiva per la stagione 2020-2021, ormai in procinto di iniziare. L’obbiettivo chiaro e condiviso da tutte le componenti del Murata è stato quello di mantenere l’ossatura dello scorso anno, puntellando con alcune pedine per il salto di qualità. I portieri sono tutti confermati: il Nazionale Sammarinese Simone Benedettini, Denis Broccoli, Luca Lelli, esperienza e gioventù, un mix perfetto. Nel pacchetto arretrato sono arrivati due giocatori di assoluta qualità, Diego Campidelli e Raffaello Rinaldi che vanno a completare il reparto già ampiamente competitivo con il capitano Nicholas Arrigoni, Michele Carlini, Diedhou Herve, Luca Ortibaldi e Alex Toccaceli. A centrocampo la qualità e la voglia di riscatto di Stefano Sacco sarà fondamentale nell’equilibrio della squadra, l’ex Domagnano andrà ad aggiungersi ai confermati Michele Bozzetto, Patrick Giulianelli, Matteo Nanni, Ivan Tani e al nuovo innesto, ex Mariglianese, Giacomo Salvatori. Nessun volto nuovo per l’attacco, dove il fiore all’occhiello è il capocannoniere della scorsa stagione Erik Fedeli, il Nazionale Sammarinese Under 21 David Tomassini, Daniele Babboni, Gian Marco Baschetti, Marco Casadei e il giovanissimo Simone Pippi garantiscono una produzione offensiva di valore. Anche la guida tecnica non ha subito stravolgimenti: il binomio, ormai indissolubile, Achille Fabbri - Pier Luigi Felici, di nuovo insieme e al timone di un Murata, nel segno della continuità.



