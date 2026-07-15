La squadra Olimpus fa faville a Rimini

Grandissima prestazione di squadra costellata di podi e nuovi record personali ieri sera per l’Olimpus al “Trofeo Libertas Rimini 2026”, tenutosi allo stadio Romeo Neri. Tanti i gli ottimi risultati e le buone prove, a partire dai 200m assoluti maschili che vedono Gianmarco Gulini conquistare il primo posto e un nuovo personale chiudendo la gara in 21.94, seguito da Mario Brigida con 22.50, Samuele Grossi con 23.47 e Federico Giannotti con 24.16; nei 200m assoluti femminili invece ottimi i tempi di Delia Bordonaro che corre in 26.61 seguita da Sofia Bucci con 26.94. Gli 800m allieve vedono Diletta Dimilta arrivare seconda e ottenere un nuovo record nazionale under 18 con il tempo di 2:25.27, seguita da Matilde Giorgetti con 2:44.03, mentre per gli 800m maschili ottimi i tempi di Cristian Raschi, 2:21.00, e Stefano Polidori, 2:22.56. Chiudono la serie dei risultati assoluti i tempi sui 5000m maschili di Luca Manzaroli con 17:51.07, Andrea Pollini con 17:58.76, Giulio Ceccoli 18:47.27, Fabio Bernardi 20:54.60, Carlo Alberto Rossi 22:12.00. Ottima la prova di Aymen Karoui, unico atleta cat. Ragazzi, che chiude quarto i 60m con il tempo di 9.39, per poi arrivare secondo nel salto in altro con la misura di 1.26. Per i Cadetti invece si parte dagli 80m maschili, che vedono Rodolfo Fagnini arrivare secondo e conquistare un nuovo personale con 9.54, seguito da Stephane Maroncelli (9.98) e Cristian Burgal Alfaro (10.30); negli 80m femminili invece ottime le prove di Annalisa Martelli con 11.33, Martina Poggiali con 11.74, Ilaria Zannoni con 12.11 e Yasmin Karoui con 12.30. Primo gradino del podio per Annalisa Martelli nel lungo femminile con la misura di 4.63, seguita da Martina Poggiali (4.27) e Ilaria Zannoni (3.92), nel lungo maschile invece un buon 5.49 di Cristian Burgal Alfaro che chiude quarto; Chiudono la serie di risultati il terzo posto nell’asta femminile conquistato da Yasmin Karoui con la misura di 2.00 e il buon 3:04.49 di Marvin Ronald Gatti nei 1000m Cadetti.

C.s. - Olimpus San Marino







