La svizzara Micky Martinelli al Giro dei Castelli di San Marino Presente anche l’ex pilota romagnolo Genunzio Silvagni

Mentre il Giro dei Castelli si avvia a fare il pieno di iscritti, l’organizzazione curata dall’Automobile Club San Marino ha affiderà il n.1 a Micky Martinelli, ospite speciale della manifestazione bianco azzurra; la ragazza svizzera che regalò l’iride italiano femminile di rally alla Opel nel 1979 1980 e 1981 e una mitropa cup Europea , guidando le auto del gruppo tedesco preparate in italia da Carenini. Successivamente coronò il sogno di guidare le Alfa Romeo Gtv preparate dalla struttura ufficiale dell’autodelta terminando la carriera ufficiale alla guida di una lancia stratos. Poi un lungo periodo di sosta per crescere tre splendide figlie quindi il ritorno alle corse nei principali eventi rievocativi di rally e di regolarità sport. Eventi nei quali ha ritrovato gli amici e rivali dei tempi che furono, da Sandro Munari a Tony Fassina ad Adartico Vudafieri e tanti altri. A San Marino la ragazza del Ticino siederà sul sedile di destra dell’Alfa Romeo Giulia Ti del 1972 dove affiancherà l’amico pilota e collezionista tedesco Martin Peshke con cui ha già condiviso l’abitacolo alla regolarità sport del Valpantena.

Alla manifestazione sarà presente anche Genunzio Silvagni per gli amici Gianni; Iniziò a correre in moto nel 1952 su Gilera 150cc, in gare di regolarità e gimcana. Nel 1954 debuttò nella velocità con un Morini Settebello 175 cc. In seguito fu richiesto dalla Laverda, dove rimase fino al 1957, prima di passare alla MV Agusta 125 e 175 cc. Negli anni che vanno dal 1959 al 1961 fu pilota ufficiale della Motobi dove ritrovò il vecchio “maestro” Primo Zanzani, che lo aveva sostenuto fin dagli inizi. Durante i sette anni di agonismo, Silvagni ha ottenuto numerose vittorie e ha collezionato tre Campionati Italiani su Laverda 75cc e Motobi 175cc; ha vinto il Motogiro del 1957 e detiene il record delle vittorie di tappa. Altri due particolarità di Silvagni sono che nel 1961 ha cessato l’attività motociclistica senza avere subito cadute e da allora non è più salito sopra una moto. Tra i suoi amici e rivali famosi ricordiamo Renzo Pasolini e Giacomo Agostini Passato successivamente sulle quattro ruote come pilota e come organizzatore, ha colto vittorie importanti nel mondo della regolarità ed è stato “il maestro” nella crescita della specialità in Romagna e a San Marino dispensando consigli sia agli organizzatori degli eventi, sia ai nuovi piloti che, grazie a Lui hanno colto e continuano a cogliere vittorie importanti. L’evento farà tappa al San Marino Outlet experience, il nuovo centro commerciale aperto riservato alla moda, ove gli equipaggi posteggiando le auto storiche in prossimità dei negozi dalle grandi firme presenti e sosteranno per un ristoro presso il ristorante ^la Feramenta^. Ai partecipanti sarà consegnata una speciale shopping card di San Marino Outlet Experience con importanti agevolazioni.

Per iscriversi al Giro dei Castelli, evento turistico per auto storiche, potete contattare gli uffici dell’Automobile Club San Marino allo 0549 908860. Altre informazioni su www.girocastellirsm.altervista.org

