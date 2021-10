La Titan Services schianta il Volley Potentino

Serie B masch. Titan Services – Volley Potentino Macerata 3 a 1 (20/25 25/17 25/17 25/21). Arbitri: Alessio Bragato (1°) e Madalina Chiriac (2°). La Titan Services ribalta un match che sembrava tutto in salita dopo il primo set. I giocatori di coach Stefano Mascetti sono bravi a non disunirsi e a cominciare a giocare la propria pallavolo dopo un inizio non facile. Alla fine vincono meritatamente mettendo in mostra una buona difesa; un muro molto attento e delle belle giocate. Il palleggiatore Rondelli si affida ai suoi attaccanti (Benvenuti, Frascio e Kiva) che vanno un po’ a corrente alternata ma finiscono tutti in doppia cifra e anche il centrale Bernardi è sempre più una presenza che allarga le opzioni del gioco d’attacco. Peccato l’infortunio occorso a Zonzini, l’altro centrale, che sarà valutato in settimana. Cronaca. La partita inizia tenendosi in equilibrio fino al 9/10 quando un muro subito e un errore in attacco segnano il primo break in favore degli ospiti. Sul 10/15 coach Mascetti spende il primo time-out per mettere un freno alle imprecisioni dei suoi in attacco e prova anche i cambi Ricci per Kiva e Pancotti per Frascio ma i piceni la spuntano per 20/25 in virtù di una maggiore pulizia nei fondamentali con ricezione, difesa e muro molto efficaci. Il secondo parziale parte bene per la Titan Services (4/1 con due muri importanti di Kiva e Bernardi). Qualche errore ospite e un muro e un ace consecutivi di Zonzini allargano il solco e sull’11/5 è il Volley Potentino a chiedere il time-out. Benvenuti macina punti (5 nel set), Frascio entra in partita (4), i marchigiani continuano a sbagliare troppo in attacco e il secondo time-out ospite viene speso sul 20/10. A quel punto il set è virtualmente in ghiaccio e i padroni di casa lo chiudono tranquillamente sul 25/17. Nella terza ripresa di gioco Lazzarini e compagni mettono il muso davanti (8/4) anche grazie a tre attacchi di un Kiva fin a quel momento non particolarmente efficace. Sul 12/6 Zonzini esce dal match per infortunio e viene sostituito da Elia Lazzarini ma il gioco della Titan Services non sembra risentirne (19/14 al secondo time-out ospite). I biancazzurri continuano a macinare la propria pallavolo e chiudono anche questo parziale sul 25/17. Il quarto set vede le due squadre vicine nel punteggio fino al 14/13. Lì un attacco del centrale Bernardi e un errore in attacco dell’opposto ospite allargano la forbice (16/13). Il vantaggio di tre punti tiene fino al 24/21 quando un imperioso muro a uno di Frascio chiude set e partita.

