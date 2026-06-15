La Titanica e l'Associazione Batticinque per un Pacco ricordo davvero speciale

Lunedì 15 giugno la preparazione dei pacchi ricordo a Borgo Maggiore con gli utenti del Centro Diurno "Il Colore del Grano". Spazio alle famiglie sabato 20 giugno con "La Piccola Titanica".

Lo sport inteso non solo come passione e agonismo, ma come straordinario motore di coesione sociale e inclusione attiva. Nasce sotto questi valori la sinergia strategica tra il comitato organizzatore de La Titanica, la ciclostorica di San Marino, e l'Associazione Batticinque, realtà profondamente impegnata nel miglioramento della qualità della vita di persone autistiche o con disturbi del neurosviluppo. Il cuore operativo di questa collaborazione si concretizzerà lunedì 15 giugno alle 17.30 presso la sede dell'Associazione Batticinque a Borgo Maggiore. In questa importante giornata, i ragazzi dell'associazione affiancheranno gli utenti del Centro Diurno "Il Colore del Grano" (servizio protetto dell'Istituto per la Sicurezza Sociale - ISS) nella fondamentale attività di confezionamento dei pacchi ricordo ufficiali destinati a tutti gli iscritti alla ciclostorica. "La Titanica ha da sempre l'ambizione di essere una festa per tutta la Repubblica, un ponte tra la memoria storica dello sport e il presente del nostro territorio", dichiara Gian Luigi Ricciotti, Presidente di Virtusbike. "Collaborare con Batticinque e 'Il Colore del Grano' ci permette di dare un'anima ancora più profonda alla manifestazione: ogni pacco ricordo distribuito ai ciclisti racchiuderà una storia di valore, inclusione e impegno condiviso." Il cammino congiunto tra sport e solidarietà troverà un'ulteriore, fondamentale declinazione nel fine settimana dell'evento. Sabato 20 giugno 2026, dalle ore 15:00 alle 18:00 nella cornice di Borgo Maggiore, si terrà infatti "La Piccola Titanica". Un intero pomeriggio dedicato alle famiglie, ai bambini e ai giovani ciclisti, strutturato attorno a un circuito ludico-didattico composto da gimkane e prove di abilità. Un'iniziativa totalmente accessibile, pensata per educare all'uso della bicicletta e alla socializzazione all'aria aperta in un contesto sicuro e privo di barriere.

C.s. Comitato Organizzativo La Titanica - Associazione Batticinque







