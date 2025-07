La Titano Motorsport al 10° San Marino Rally Historic

Finalmente si torna a parlare di rally e lo facciamo nella gara di casa per la Titano Motorsport, infatti saranno cinque gli equipaggi a prendere parte al 10° San Marino Rally Historic. In vetta nelle due ruote motrici, dopo i primi tre appuntamenti, troviamo Nemo Mazza assieme a Riccardo Biordi, i quali hanno già messo in tasca ben 74 punti, il loro obiettivo sarà divertirsi in primis come sempre senza però togliere la concentrazione sul cronometro. Non possono mancare il duo, Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli che per l’occasione portano in gara la “piccolina” di casa Titano Motorsport, la Ford Escort bianca gr. II. Quindi non vi annoierete sicuramente a bordo strada con i loro stupendi traversi. Per le 4RM, l’equipaggio sarà formato da papà e figlio, Stefano e Michele Pellegrini. Ovviamente sempre con la stupenda Lancia Delta 16v. In ottica campionato attualmente sono al quarto posto. I prossimi due equipaggi si sfideranno a bordo della stessa macchina, stiamo parlando dell’Opel Corsa A GSi. Il primo duo, fortemente consolidato negli anni, è composto da Corrado Costa e Domenico Mularoni mentre il secondo lo avevamo già visto in azione nelle prime due gare ad inizio campionato, Marco Fantini navigato da Lorenzo Ercolani. A differenza della gara per le vetture moderne, il CIRTS prevede un percorso ridotto, per un totale di 59,17 km cronometrati. La gara sarà suddivisa in due giornate, per sabato 12 luglio son previsti due passaggi sulla ps “Terra di San Marino” di 8,19 km. Per la domenica invece son previste due prove: la “Pieve di Cagna” di 7,49 km e la “Piandimeleto Lunano” di 9,27 km, la prima da ripetere due volte e la seconda tre volte. Arrivo previsto nel centro storico di San Marino, alla Porta San Francesco circa per le 17:05, anticipando il Rally Moderno. Un grandissimo in bocca al lupo a tutti i nostri partecipanti.

c.s. Titano Motorsport