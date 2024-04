La TITANO TRAIL RUN 2024 dedicata a Ayrton Senna La Repubblica di San Marino celebra il 30° anniversario della memoria e dell’eredità di Ayrton Senna

La TITANO TRAIL RUN 2024 dedicata a Ayrton Senna.

Il 28 aprile si correrà o camminerà la “Titano Trail Run - Senna 30 Years”, con partenza e arrivo al Campo Bruno Reffi di San Marino, dove è collocato il busto dedicato al brasiliano per celebrare il "30° anniversario della memoria e dell’eredità di Ayrton Senna”. Sono previsti quattro percorsi su distanze diverse aperti a tutti, dai runner ai camminatori: Trail medio (24 km), Trail corto (13,5 km), Trail urbano (5 km) e Giro delle Mura (2 km), tutti con partenza alle ore 10:00. Ai partecipanti iscritti verrà consegnata anche t-shirt celebrativa realizzata appositamente per l'evento.

L’evento avrà partenza e arrivo al Campo Bruno Reffi, nel cuore del centro storico di San Marino. La manifestazione è stata inserita tra gli eventi di interesse nazionale italiano di trail run. Sarà possibile partecipare anche alla Corporate Run, con la speciale classifica per team amatoriali di amici e colleghi, e alla corsa/camminata non competitiva aperta a tutti. I percorsi sono visibili anche su Garmin Connect. Quattro percorsi, su distanze diverse per a tutti coloro che praticano il trail running (top runner, amatori e squadre Corporate) o le diverse forme di cammino, dal nordic walking alla semplice camminata trekking: Trail medio 24 km 1300D+, Trail corto 13,5 km 850D+ (nuovo percorso), Trail urbano 5 km 270D+ e Giro delle Mura (2 km). È questa l’identità della “TITANO TRAIL RUN San Marino”, ovvero della gara nazionale FIDAL di trail run, alla scoperta dei luoghi più affascinanti di San Marino. Le iscrizioni on-line alla TITANO TRAIL RUN San Marino 2024, il programma, i percorsi e il regolamento ufficiale sono disponibili sul sito web www.tfsanmarino.com e su ENDU.

c.s. Track&Field San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: