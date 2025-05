La UEFA Regions’ Cup fa tappa a Mondo Immagine Travel

Dal 19 al 22 maggio, Mondo Immagine Travel avrà l'onore di ospitare presso la propria sede il trofeo ufficiale della UEFA Regions’ Cup, in occasione delle Fasi Finali della XIII edizione del prestigioso torneo, che si disputeranno nella Repubblica di San Marino dal 23 giugno al 1° luglio 2025. Accogliere il trofeo UEFA rappresenta per Mondo Immagine Travel, San Marino Welcome e AC&D Solutions – aziende del gruppo AC&D’s – un’importante occasione per condividere con il territorio uno degli appuntamenti calcistici più rappresentativi del panorama dilettantistico europeo. Ospitare un evento di tale rilievo internazionale è motivo di orgoglio per la Repubblica di San Marino, che conferma così il proprio ruolo, sempre più riconosciuto, nel panorama sportivo europeo. Un ringraziamento sentito va alla FSGC – Federazione Sammarinese Giuoco Calcio per la fiducia e la preziosa opportunità. Vi aspettiamo da Mondo Immagine Travel, in via IV Giugno 39/A, per scattare una foto con il trofeo e vivere da vicino l’emozione della UEFA Regions’ Cup.

Ufficio Stampa – AC&D Solutions Group

