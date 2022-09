Le agoniste della Società Sportiva Ginnastica San Marino alla 9^ edizione della San Marino Cup

Le agoniste della Società Sportiva Ginnastica San Marino alla 9^ edizione della San Marino Cup.

Sabato 3 e domenica 4 settembre, le atlete agoniste della Società Sportiva Ginnastica San Marino, accompagnate dalle tecniche Lucia Castiglioni, Monica Garbarino, Giulia Cecchetti, Mariachiara Bacciocchi e Monica Leardini, hanno preso parte al "9° International Rhytmic Gymnastic Tournament San Marino Cup 2022", organizzato dalla Federazione Sammarinese Ginnastica e andato in scena al Multieventi Sport Domus di Serravalle. Le prime atlete a scendere in pedana sono state Luna Moschella e Noemi Pelliccioni, nella categoria "Children B". Luna si è classificata al 12° posto al corpo libero e con un buon esercizio al cerchio, ha ottenuto il 4° piazzamento, mentre Noemi ha raggiunto il 10° posto al corpo libero e il 1° alla fune. Nella categoria "Children A", la cui classifica è stata ottenuta per sommatoria dei punteggi ottenuti nei due esercizi presentati, Lucia Frisoni si è classificata in 19° posizione mentre Gaia Corbelli 20°. A seguire è stata la volta della categoria "Junior B” con Vittoria Toscano che, grazie ad un’ottima prova al cerchio, si è aggiudicata un meritato argento. 6° posto invece al nastro. Nel tardo pomeriggio sono scese in pedana le categorie FIG, Junior e Senior, che contemplano le ginnaste che gareggiano anche a livello internazionale. Queste atlete hanno presentato tutti e quattro gli attrezzi, suddivisi tra sabato e domenica (sabato cerchio e palla e domenica clavette e nastro). Tra le junior, buona prova per Gioia Casali che si è classificata 8°. 9° Camilla Rossi e 14° Eva Bombagioni. Tra le senior, l’atleta di casa, Matilde Tamagnini, ha avuto il piacere di confrontarsi con alcune delle migliori atlete del panorama mondiale, piazzandosi in 19° posizione. In serata, la gara si è conclusa con la categoria "Senior A". Tra atlete di grande livello, è scesa in pedana Vittoria Magnani che ha presentato due buoni esercizi (palla e clavette) che le hanno consentito di classificarsi in 15° posizione. Nella giornata successiva, la gara è ripresa con la categoria "Pre-Junior B", dove Noa Delvecchio si è aggiudicata il 9° posto alla palla e il 10° al cerchio. Nella categoria "Pre-Junior A" Emma Fratti, al termine dei due esercizi, ha ottenuto il 22° piazzamento. Nella categoria "Junior A", Annalisa Giovannini ha eseguito due buoni esercizi che le hanno permesso di piazzarsi in 15° posizione. Per le categorie FIG è stata stilata anche una classifica per i Piccoli Stati, dove, tra le junior, Gioia Casali si è piazzata al 2° posto, seguita da Camilla Rossi al 3°. Tra le senior dei Piccoli Stati, bronzo per Matilde Tamagnini. Dopo poche ore, nuovamente tutte in palestra per preparare al meglio le gare successive che, già dal week end 10 e 11 settembre, vedranno via via impegnate tutte le atlete Gold con i campionati regionali.

c.s. Società Sportiva Ginnastica San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: