Le emozioni di Sportinsieme Awards domani sera su San Marino RTV

Sarà una serata all’insegna delle imprese sportive e dei ricordi, ma anche della speranza e degli appuntamenti legati alla ripartenza dello sport. Il tutto concentrato in un format televisivo, nell’intento di regalare una serata di piacevoli emozioni in questo periodo di restrizioni. L’edizione 2021 di Sportinsieme Awards andrà in scena domani sera alle 21:00, su San Marino RTV. L’evento, trasmesso in diretta dal Teatro Concordia di Borgo Maggiore, si svolgerà a porte chiuse e con un numero contingentato di partecipanti, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Sportinsieme Awards ripercorrerà i mesi difficili del 2020 esaltandone i risultati sportivi di rilievo, che non sono comunque mancati. Ampio spazio sarà dedicato alle Olimpiadi di Tokyo, appuntamento clou del 2021, con un talk show che vedrà coinvolti alcuni dei protagonisti della spedizione biancazzurra. A raccontare la sua esperienza olimpica e la vittoria ad Atene 2004 ci sarà l’ex ciclista Paolo Bettini, campione del mondo nel 2006 e 2007. Bettini racconterà anche lo speciale rapporto che lo lega a San Marino. Non mancheranno i riconoscimenti, dalle medaglie al merito sportivo alla proclamazione dell’atleta dell’anno. La serata, condotta dal giornalista Palmiro Faetanini, vedrà coinvolta una delle più belle voci di San Marino, quella della cantante jazz Sara Jane Ghiotti. L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport.