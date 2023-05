Le ginnaste sammarinesi al RG Tournament Beauty Cup in Montenegro

Trasferta montenegrina per le ginnaste sammarinesi nell’ultimo fine settimana di aprile, con la partecipazione alla terza edizione dell’International RG Tournament Montenegro Beauty Cup, che si è svolto a Budva. Le atlete Gloria Ambrogiani, Eva Bombagioni, Gioia Casali, Emma Fratti e Matilde Tamagnini sono state accompagnate da Lucia Castiglioni, Serena Sergiani e Alessandro Ambrogiani, in qualità di Capo Delegazione. Nella prima giornata di qualifiche con gli attrezzi cerchio e palla, Gioia Casali non è riuscita a superare il turno, mentre Emma Fratti, al suo esordio sulle pedane internazionali, con due esercizi fluidi ed eleganti, ha centrato entrambe le finali. Gloria Ambrogiani dopo il primo esercizio alla palla, a seguito di un infortunio non è riuscita tornare in gara al cerchio e, nella categoria Senior, Matilde Tamagnini, con un ottavo posto al cerchio e quinto posto alla palla, conquista le qualifiche in tutte e due gli attrezzi. Nella seconda giornata di competizione valida per le qualificazioni a clavette e nastro, le atlete bianco azzurre sono state ancora presenti con Gloria Ambrogiani, finale al nastro, Gioia Casali e Matilde Tamagnini finale alle clavette. L’atleta Eva Bombagioni, al termine delle quattro rotazioni sulle due giornate di gara, nonostante una gara ben condotta, rimane fuori da tutte le finali a causa del regolamento, che prevedeva una ginnasta per Nazione alla finale. Nelle finali di domenica le atlete della Federazione Sammarinese Ginnastica hanno ottenuto un doppio quarto posto di Emma Fratti al cerchio e Matilde Tamagnini, che sfiora il podio nel cerchio e clavette. Al termine delle due giornate nella classifica All-Around San Marino chiude la competizione nella categoria Junior in 10° posizione con Gioia Casali, 12° Emma Fratti, 17° Eva Bombagioni, 25° Gloria Ambrogiani e, nei Senior, in 7° posizione Matilde Tamagnini.

Cons

