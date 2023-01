Le ginnaste sammarinesi al "Torneo Inizio Stagione 2023" a Desio

Le ginnaste sammarinesi al "Torneo Inizio Stagione 2023" a Desio.

Continuano le trasferte della Federazione Ginnastica Sammarinese in vista di una stagione che si prospetta lunga ed intensa. Le ginnaste, convocate dal direttore tecnico federale Nani Londaridze, Gloria Ambrogiani, Eva Bombagioni, Gioia Casali, Emma Fratti, Vittoria Magnani, Camilla Rossi e Matilde Tamagnini, accompagnate dell’allenatrice Monica Leardini e Federica Protti, in qualità di Giudice, hanno partecipato dal 20 al 23 gennaio al “Torneo Inizio Stagione 2023”, evento organizzato dalla San Giorgio 79 Desio presso il Pala Fitline del comune brianzolo. Il torneo prevedeva un programma tecnico per la Serie A, B e C ed uno per la squadra Gold. Le atlete sammarinesi, attraverso l’esecuzione di tre esercizi a testa, sono state valutate dalla Giuria per il programma tecnico di Serie C, allo scopo di considerare, ove necessario, eventuali aggiustamenti, prima dell’inizio delle competizioni. Il Campionato di Serie C, prevede la prima prova nel week end del 25 e 26 febbraio proprio a San Marino, presso il Multieventi Sport Domus, per la zona tecnica 3 e 4.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: