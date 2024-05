Le ginnaste sammarinesi si mettono in mostra all'Europeo in Ungheria

La Papp László Sports Arena di Budapest, in Ungheria, dal 22 al 26 maggio ha ospitato la 40esima edizione dei Campionati Europei di ginnastica ritmica dal 22 al 26 maggio. La capitale ungherese ha ospitato 40 paesi, tra cui San Marino, per un totale di 303 ginnaste tra Junior e Senior. In gara per la delegazione sammarinese, Eva Bombagioni ed Emma Fratti nella categoria Junior; Gioia Casali e Camilla Rossi in quella Senior, accompagnate dall’allenatrice Lucia Castiglioni, dalla Team Manager Nani Londaridzee in qualità di capo delegazione dal presidente federale Fabrizio Castiglioni. Nella splendida cornice dell’Arena, nella mattinata di mercoledì ad aprire la competizione sono state le ginnaste individualiste Junior. Per San Marino sono scese in pedana Eva Bombagioni alla palla (31esima con 23.300) ed Emma Fratti al cerchio (26esima con 26.150), alle clavette (34esima con 22.450) e al nastro (26esima con 23.200). Essendo prevista anche la classifica per squadre, realizzata sommando i risultati ottenuti nei quattro attrezzi da ciascuna nazione, le atlete biancazzurre sono giunte al ventisettesimo posto con un punteggio totale di 95.100, lasciandosi alle spalle ben nove nazioni tra le quali anche Andorra, Lussemburgo e Montenegro. Una buona prestazione per le due atlete del Titano, al loro debutto in un competizione di questo livello. Giovedì 23 maggio hanno iniziato la loro gara anche le due ginnaste Senior, scendendo in pedana con i loro esercizi al cerchio e palla. Ottimo il loro esordio al cerchio che le ha viste ottenere importanti punteggi: Camilla Rossi con 27.400 e Gioia Casali con 27.950. Nella seconda rotazione alla palla qualche imperfezione non ha consentito loro di eguagliare il risultato, comunque sempre molto buono: entrambe hanno infatti ottenuto 24.550. Nella giornata di venerdì le due ginnaste sammarinesi hanno portato a termine il loro programma di gara, scendendo in pedana con clavette e nastro. Casali ha ottenuto rispettivamente un ottimo 27.250 alle clavette e 23.850 al nastro, mentre Rossi 25.100 alle clavette e 22.600 al nastro. Concludono la gara nella classifica All Around su tre attrezzi, Gioia Casali alla 61esima posizione con un totale di 79.750 e Camilla Rossi in 65esima con un totale di 77.05 su un totale di 90 atlete. Dal direttore tecnico Nani Londaridze e l’allenatrice Lucia Castiglioni arriva grande soddisfazione per l’impegno e la concentrazione che tutte le ragazze hanno saputo dimostrare durante tutto lo svolgimento della gara.

cs Cons