Le piccole agoniste della Società Sportiva Ginnastica San Marino ripartono alla grande!

Venerdì 9 e sabato 10 Aprile, le piccole agoniste della Società Sportiva Ginnastica San Marino hanno ripreso a gareggiare, nonostante lo stop forzato dagli allenamenti imposto agli atleti under 14 dalle norme anti Covid-19 vigenti nella Rep.di San Marino. I difficili e poco produttivi allenamenti on-line, per una disciplina come la ginnastica ritmica, non hanno smorzato l’entusiasmo e le atlete sono scese in pedana carichissime. Venerdì Noa Delvecchio ha preso parte alla 1° prova del Campionato Regionale Silver LD, categoria A3, accompagnata dalla direttrice tecnica Monica Leardini. Al termine dei due esercizi presentati, Noa si è aggiudicata un’ottima medaglia di bronzo. Buonissime notizie anche il giorno successivo, quando si è disputata la 1° prova del Campionato Regionale Silver LC, a cui hanno preso parte Irene Di Rosa, Noemi Pelliccioni, Lucia Frisoni e Gaia Corbelli, accompagnate dalla tecnica Mariachiara Bacciocchi. Nella categoria A2, Gaia ha conquistato il gradino più alto del podio, 3° posto per Lucia e 10° per Noemi. Nella categoria A3, Irene ha ottenuto un buon 5° posto. Entusiasmo alle stelle per queste piccole ginnaste che non vedono l’ora di rientrare ad allenarsi in palestra, così da preparare al meglio al 2° prova Regionale. Grande soddisfazione anche per le allenatrici e per tutto il direttivo, considerando soprattutto le grandi difficoltà del momento. Con l’occasione, si augura un grande in bocca al lupo alle atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino, convocate dalla Federazione Sammarinese Ginnastica, che formeranno la squadra impegnata il 18 aprile nella prima prova di Serie C.

Comunicato stampa

Società Sportiva Ginnastica San Marino



