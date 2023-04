Le ragazze d’argento del volley sammarinese in Udienza dal Segretario di Stato per lo Sport

Le ragazze d’argento del volley sammarinese in Udienza dal Segretario di Stato per lo Sport.

La squadra seconda classificata agli Europei per Piccoli Stati di Malta ricevute da Lonfernini:

Il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini ha ricevuto oggi a Palazzo Mercuri, sede della sua Segreteria le atlete, i tecnici e i dirigenti della Nazionale sammarinese femminile Under 18 di pallavolo che ha conquistato a Malta la medaglia d’argento ai Campionati Europei per piccoli Stati. Presente anche il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini.

Guidate dal Presidente Federale Gian Luigi Lazzarini, dai dirigenti federali FSPAV e dal Commissario Tecnico Cristiano Lucchi hanno partecipato all’incontro Camilla Casadei, Matilde Stefanelli, Rosa Muccioli, Eleonora Ugolini, Giorgia Guerra, Margherita Grossi, Aurora Lazzari, Stella Tassi, Julia Zanotti, Giada Colombari, Alice Pedrelli e Allegra Gobbi.

Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per lo Sport): “Plaudo al vostro risultato che, vista la vostra giovane età non può essere considerato di certo un punto d’arrivo ma un punto di partenza verso una carriera che sicuramente sarà prestigiosa. Ricordatevi che ogni volta che scendete in campo difendete i colori della nostra bandiera per la quale vi chiedo sempre di dimostrare affetto. Grazie ai dirigenti e ai tecnici della Federazione Sammarinese Pallavolo che con impegno e dedizione portano avanti il movimento e si impegnano per svilupparlo. Grazie, ovviamente, a tutte voi ragazze che vi siete impegnate per raggiungere questo grandissimo risultato riportando a San Marino l’argento”.

