Le ragazze del CAST sono promosse in D1

Per il secondo anno consecutivo le ragazze della Scuola Federale Tennis di San Marino, con i colori del CAST, hanno centrato una promozione. Dopo quella dalla Serie D3 alla D2 dello scorso anno, quest’anno le biancazzurre hanno ottenuto un altro salto di categoria. Domenica, nello spareggio contro Imola, le titane si sono imposte 2-0 con vittorie nei singolari di Giorgia Benedettini (6-4 6-2) e Giulia Galvani (6-1 6-0), centrando così la promozione in Serie D1. Della formazione fanno parte anche Silvia Alletti, Talita Giardi, Emma Pelliccioni e Ludovica Ceccoli. Nel weekend sono scesi in campo anche Silvia Alletti e Jack Chapman, impegnati nel tabellone finale del torneo nazionale Open maschile e femminile sui campi del Circolo Tennis Conselice (montepremi complessivo di 500 euro). La Alletti si è dovuta arrendere al primo turno a Maria Beatrice Ferri con il risultato di 6-2, 3-6, 10-6. Chapman, dopo il successo sul 3.1 Riccardo Venturini (6-2, 6-4), si è dovuto fermare agli ottavi contro il 2.7 Leonardo Fabbri. Lo stesso Chapman è sceso in campo domenica sera nel tabellone finale dell’Open maschile Città di Fossombrone, vincendo il primo set ma arrendendosi poi nei due successivi.

c.s. Federazione Sammarinese Tennis

