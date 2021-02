Libertas: pronti a ripartire

Sabato 27 febbraio riprende il Campionato Nazionale Sammarinese di calcio e la formazione granata affronta il suo primo impegno contro la squadra della “S.C. Faetano”. La A.C. Libertas si è presentata sul mercato, che si è chiuso il 14 febbraio scorso, con l’intento di rafforzarsi sia numericamente che atleticamente: sotto la guida di Mister Papini, in queste settimane i nostri giocatori si sono sottoposti con impegno ad allenamenti molto duri. Dopo il fermo di tre mesi causa Covid, la squadra è a disposizione dell’allenatore e pronta a disputare le partite ufficiali con l’unità di gruppo che la contraddistingue. I ragazzi ripartono con la volontà di ottenere risultati positivi, confermando il meritato posto tra le prime posizioni della classifica. La Dirigenza della A.C. Libertas non nasconde le proprie velleità di raggiungere successi importanti: il nostro supporto ai giocatori ed allo staff tecnico sarà totale, così come la forte determinazione di tutti gli attori granata. Mancano poche ore alla prima sfida e la A.C. Libertas invita i propri affiliati a sostenere, anche se da lontano, la loro squadra.







Ufficio Stampa A.C. Libertas