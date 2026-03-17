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Lo scacchismo sammarinese protagonista ai Campionati Italiani a Squadre

17 mar 2026
Lo scacchismo sammarinese protagonista ai Campionati Italiani a Squadre

Dal 13 al 15 Marzo si sono svolti i Campionati Italiani a Squadre di scacchi, al quale ha preso parte anche San Marino con tre formazioni: la Mikhail Tal in Serie B e in Promozione i Titani e i Cadetti. A Falconara si sono sfidati più di 250 giocatori sulle 64 caselle per un weekend ricco di emozioni. 18 gli atleti sammarinesi che hanno partecipato alla manifestazione e hanno ottenuti risultati di rilievo. La Mikhail Tal ha confermato la categoria grazie alle vittorie su Jesi e Conero, pareggi con Fermo e Urbino, promossa in A2, e sconfitta di misura solo con Civitanova. Significative le prove di Mirko Leardini, attuale campione sammarinese, che in terza scacchiera performa un brillante 3,5 su 4 e del giovane Nicola D’Amico che, in quarta, realizza un 3 su 4. I veterani Volpinari, Righi e Grassi non hanno fatto mancare il loro contributo al risultato finale. In Promozione sono state 27 le squadre ad affrontarsi, entrambe le formazioni sammarinesi hanno lottato fino all’ultimo per la promozione. Le sconfitte all’ultimo turno hanno rimandato al prossimo anno l’obiettivo per la salita in Serie C. Sugli scudi le prestazioni di Paul Rossini e Lorenzo Mancini, che hanno realizzato rispettivamente 3,5 e 4 punti sui 5 totali.

c.s. Federazione Sammarinese degli Scacchi 


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