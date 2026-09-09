Lo sport come motore di crescita per i Piccoli Stati d'Europa: San Marino lancia il vertice internazionale al Grand Hotel

Lo sport come motore di crescita per i Piccoli Stati d'Europa: San Marino lancia il vertice internazionale al Grand Hotel.

I confini geografici ridotti riservano spesso una straordinaria capacità di visione. Venerdì 11 settembre, dalle ore 15:00 alle 17:30, la cornice del Grand Hotel della Repubblica ospiterà la Tavola Rotonda sullo Sport come volano di sviluppo dei Piccoli Stati d’Europa promossa dalla Segreteria di Stato per lo Sport. Un confronto di alto profilo istituzionale concepito per analizzare la funzione dello sport quale motore di sviluppo economico, sociale nonché quale fattore di promozione delle realtà nazionali in contesti internazionali. L'appuntamento chiamerà a raccolta esponenti di primo piano dei governi europei e delle organizzazioni sportive continentali.

Tra gli ospiti attesi figurano il Ministro dello Sport e dei Giovani del Montenegro Zoran Jojić, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi, il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, il Vice Ministro per lo Sport dell’Albania Endrit Hoxha, l'eurodeputato Andrey Kovatchev, i rappresentanti del Gran Ducato di Lussemburgo, Alexandre Husting e Yves Picard, l’Ambasciatrice del Principato di Monaco Anne Eastwood. Il dialogo sarà arricchito dalla presenza dei rappresentanti di ACES Europa e Italia, fra cui il Fondatore e Presidente ACES Europa Gian Francesco Lupattelli e da rappresentanti del mondo dello sport italiano e sammarinese. Tre i pilastri attorno a cui ruoteranno le sessioni del pomeriggio. La prima parte dei lavori affronterà il ruolo dello sport quale motore di sviluppo economico e sociale dei Piccoli Stati. Ampio spazio verrà dato poi all'inclusione sociale e allo sport come fattore di investimento sulla formazione delle giovani generazioni. Infine, i partecipanti approfondiranno il valore identitario e promozionale delle grandi manifestazioni, analizzando l'esperienza sammarinese insieme al Presidente del CONS Christian Forcellini e ai dirigenti dei principali impianti ed eventi motoristica del territorio.

«Per le nostre comunità l'attività sportiva va ben oltre il momento atletico», sottolinea il Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri. «Costituisce un linguaggio diplomatico immediato, un volano economico dinamico e un investimento diretto sul futuro delle giovani generazioni. La dimensione territoriale ridotta impone la capacità di fare rete. Vogliamo dimostrare come le peculiarità dei Piccoli Stati possano trasformarsi in un laboratorio di innovazione, capace di offrire modelli agili di integrazione tra politiche pubbliche, benessere e grandi eventi». L'iniziativa, che si colloca tra le iniziative che vedono San Marino quale Comunità Europea dello Sport 2026, segna un passaggio significativo nella cooperazione tra i microstati, ponendo la Repubblica al centro di un dibattito moderno e propositivo sulle sfide dello sviluppo integrato.

C.s. - Segreteria di Stato per l’Industria, il Commercio, l’Artigianato, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport

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