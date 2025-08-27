TV LIVE ·
Lo sport per tutti approda a San Marino: da venerdì 29 a domenica 31 agosto, in programma i Campionati nazionali AICS di atletica leggera

La rassegna dell’Associazione italiana Cultura Sport, intitolata a Pietro Mennea e aperta quest’anno anche agli atleti paralimpici, porterà al San Marino Stadium un migliaio di partecipanti da tutta Italia.

27 ago 2025
Per la prima volta sarà la Repubblica di San Marino a ospitare il tradizionale appuntamento con lo sport per tutti di AiCS Associazione Italiana Cultura Sport, che l’ha scelta per i propri Campionati nazionali nella “regina” delle specialità sportive. Da venerdì prossimo, 29 agosto, a domenica 31, al San Marino Stadium (via Rancaglia) è in programma infatti la 59esima edizione del Campionato nazionale AiCS di Atletica leggera. L’appuntamento coinvolgerà circa un migliaio di partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, appartenenti a circa 40 società affiliate AiCS e provenienti da tutte le 20 regioni italiane. Circa una trentina (tra i 400 complessivi) saranno gli atleti paralimpici in gara, pronti a dimostrare che nello sport, come nella vita, le barriere si superano con impegno e dedizione. Insieme a loro, scenderanno in pista atleti di tutte le categorie (Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores e Adulti), sia uomini che donne. All’iniziativa prenderanno parte, tra gli altri, il presidente nazionale AiCS Bruno Molea, i rappresentanti della Segreteria di Stato allo Sport e del Comitato olimpico nazionale sammarinese, la presidente del Comitato paralimpico sammarinese Eleonora Comellini, il presidente della Federazione sport speciali Filiberto Felici e gli sportivi Gian Luigi Macina (olimpico sammarinese nella maratona) e Massimo Bonini, allenatore di calcio ed ex giocatore, tra le altre squadre, della Juventus di Platini. I Campionati di Atletica leggera AiCS, organizzati con la collaborazione dell’Asd San Marino Athletics Academy e intitolati, grazie alla vicinanza della Fondazione Pietro Mennea Onlus, all’indimenticato campione e tesserato AiCS, si inseriscono all’interno di Verde Azzurro, manifestazione nazionale dell’Associazione che si svolge in contemporanea in altre città emiliano-romagnole, e che assegnerà anche i titoli italiani di Beach Tennis, Beach Volley, Pallavolo e Pattinaggio artistico, oltre ad esibizioni e iniziative di promozione dell’attività sportiva, tra cui uno stage di Karate inclusivo. La manifestazione rientra nel calendario AiCS degli eventi sportivi #BeActive, dedicati alla Settimana europea dello sport. Verde Azzurro è organizzato dalla Direzione Nazionale AiCS Dipartimento Sport con AiCS Sport Village, e in collaborazione con il Comitato Regionale AiCS Emilia-Romagna e i Comitati Provinciali AiCS Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. La manifestazione ha ricevuto il riconoscimento del patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani e si avvale anche del sostegno delle Istituzioni locali, tra cui Regione Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino. Partner dell’iniziativa sono Allianz e, da quest’anno, AIDO Emilia-Romagna come partner etico.

