Lo sport strumento educativo e sociale

Lo Sport è una questione di buona educazione e di cultura, lo sport insegna; la cultura etica è la vera arma di cui dispone lo sport: un potenziale di valori, principi, emozioni, che se espressi possono migliorare la qualità della vita non solo di chi pratica attività sportiva, ma anche di chi la segue e la tifa. Le Organizzazioni Internazionali EFPM, CIFP attraverso i propri Comitati Nazionali Fair Play e le Agenzie Educative Famiglia, Scuola, Società Sportive, Parrocchie, ecc... sono in prima linea nel promuovere una corretta cultura sportiva e insegnare ai giovani una corretta etica di comportamento, nelle Società Sportive il “buon esempio” deve venire dagli Istruttori, Allenatori, Dirigenti, in particolare gli Istruttori e gli Allenatori devono essere la guida dell’atleta e della squadra, devono incanalare tutte le risorse del singolo e del gruppo, sfruttando al meglio per cercare di ottenere i risultati migliori sia sul campo che fuori, mentre i Dirigenti devono “dirigere”, devono fornire consigli, indicazioni corrette cercando di convogliare in giusti canali di educazione, di agonismo, di etica, di buon esempio e di Fair Play.

Lo Sport insegna, questa è una verità che chiunque abbia praticato almeno una disciplina sportiva è portato a confermare, Educazione e sport formano un connubio inscindibile e attraverso le diverse attività è possibile apprendere una serie di Valori indispensabili per la crescita personale e collettiva. Spronare i Giovani a fare sport è sempre una scelta saggia, il valore educativo delle varie discipline sportive si traduce nel porre le basi per una società più onesta, sana e serena, attraverso la formazione dei Giovani in ambito sportivo si possono insegnare valori che faranno veramente la differenza nelle generazioni di domani; l’importanza del Fair Play durante le competizioni sportive è un chiaro esempio di valore aggiunto in un giovane membro della società, se si fa un parallelismo con la moralità della vita civile, in cui vengono esaltati anche i valori quali il rispetto delle regole, dell’etica della disciplina, il sacrificio e la dedizione, una compagine di valori che mettono in risalto non solo la grandezza dell’atleta, ma anche quella dell’uomo, per ogni giovane atleta lo sport diventa un’esperienza chiave nella crescita, capace di trasformare in persone migliori. Se si approccia allo sport in modo corretto si riesce a produrre benessere su più aspetti: la salute, la crescita cognitiva, ma anche l’inclusione e il rispetto per le culture diverse. Crescere, educare, formare i Giovani ispirati da tali valori produce grandi frutti dentro e fiori dal campo.

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

