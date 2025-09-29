Lorenzo Cheli ottimo 16esimo posto nella Porsche Cup di Imola

C’è grande soddisfazione nell’entourage del giovane Lorenzo Cheli - appena diciassette anni compiuti il 5 settembre scorso – che lo scorso week end, nell’impegnativo e iconico circuito di Imola, ha colto un sedicesimo posto finale in Gara 2 nella Porsche Carrera Cup Italia, super competitivo trofeo monomarca che vede al via i migliori specialisti del mondo. Un risultato che acquisisce ancor maggiore pregio considerando sia la giovane età di Lorenzo Cheli, ma soprattutto il fatto il giovane pilota sammarinese ha alle spalle solo due anni in kart, dove lo ha messo suo padre Davide, intuendo la sua potenzialità, e solo tre gare, e senza test, sulla strapotente coupé tedesca. Un passaggio dai 25 cavalli del kart agli oltre 500 della Carrera che pare essere stato assorbito con maturità. Lorenzo, sostenuto dalla FAMS Federazione Auto Motoristica Sammarinese porta con orgoglio sulla sua Porsche, curata e seguita da Dinamic Motorsport, le insegne della Gendarmeria di San Marino, che partecipa alla campagna “Respect”, promossa proprio dal giovane Cheli già da alcuni anni. Tornando alla gara di Imola, va sottolineata la progressione di Lorenzo Cheli nel week end di gara, culminato nella 24 posizione in griglia di partenza di gara2, trasformatasi nel 16esimo posto finale, sui 35 partenti in totale. Confermando il claim della sua campagna “Respect” che recita “la pista è il suo luogo sicuro. Lì Lorenzo è solo Lorenzo. Nessuna etichetta, nessuna paura”. Per conoscere Lorenzo più da vicino c’è il suo sito https://www.lorenzocheli.com/

c.s. FAMS








