Lorenzo Panaioli, gol e qualità per lo United Riccione!

Lorenzo Panaioli, gol e qualità per lo United Riccione!.

Lorenzo Panaioli è un nuovo calciatore biancazzurro, il Direttore Sportivo dello United Riccione Giacomo Laurino, con “l’ok” del Presidente Pasquale Cassese ha chiuso ieri una delle più prestigiose operazioni del progetto sportivo la cui guida tecnica è affidata a Mattia Gori. Lorenzo Panaioli, centrocampista offensivo classe '99 arriva dal Gladiator (Serie D - Girone G) dove ha collezionato 6 reti e 4 assist in 16 partite. Trequartista, può trovare impiego anche sulla linea di centrocampo e sugli esterni del fronte offensivo. Ex professionista, nel suo curriculum anche 7 presenze in Serie C con la maglia della Sambenedettese e un totale di 56 presenze in Serie D con le maglie di Albalonga, Vastese e Gladiator.

c.s. SSD United Riccione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: