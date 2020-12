Lucia Castiglioni ai Nazionali Gold di ginnastica ritmica

Il 12 e 13 dicembre, a Montegrotto Terme (PD), si è disputata la fase Nazionale del Campionato Gold Junior e Senior di Ginnastica Ritmica. Per la categoria Senior, accompagnata dalla tecnica Monica Leardini, è scesa in pedana anche la sammarinese Lucia Castiglioni, della Società Sportiva Ginnastica San Marino, grazie alla splendida qualificazione ottenuta durante gli Interregionali (Zona Tecnica 2). Lucia ha portato a termine la propria gara con determinazione e maturità, grazie al costante lavoro svolto in palestre quotidianamente nelle sessioni di allenamento. Tra le migliori atlete del panorama italiano, Lucia ha chiuso la competizione in 16° posizione, al termine dei tre esercizi presentati (cerchio, clavette e nastro). Altro buon risultato che la proietta verso i nuovi appuntamenti agonistici che l’attendono, stimolo per continuare con il medesimo impegno e come esempio per le più piccole compagne che con lei si allenano ogni giorno.

c.s. Società Sportiva Ginnastica San Marino