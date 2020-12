Lucia Castiglioni conquista il pass per i nazionali

Il 28 e 29 novembre a Bassano del Grappa, si è disputata la fase Interregionale (Zona Tecnica 2) del Campionato Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica. La Società Sportiva Ginnastica San Marino ha visto scendere in pedana quattro delle proprie atlete: Lucia Castiglioni, Matilde Tamagnini, Camilla Rossi e Annalisa Giovannini, accompagnate dalle allenatrici Federica Protti e Monica Leardini. Obiettivo raggiunto dalla “veterana” Lucia Castiglioni, che nella categoria Senior si è piazzata al 4° posto, grazie a quattro esercizi ottimamente eseguiti, dimostrando una grande maturità e sicurezza. Questo 4° posto vale per lei una splendida qualifica alla fase Nazionale che si disputerà l’11 dicembre a Montegrotto Terme. Questa volta alti e bassi invece per le atlete junior con alcuni esercizi bene eseguiti e altri un po’ troppo fallosi. Camilla Rossi e Annalisa Giovannini, nella categoria Junior1, hanno raggiunto rispettivamente la 9° e l’11° posizione, mentre Matilde Tamagnini, nella categoria Junior3, si è piazzata all’8° posto. Nonostante le difficoltà del periodo, le atlete hanno ripreso gli allenamenti immediatamente per affrontare i prossimi impegni nel migliore dei modi.