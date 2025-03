Lunghi Archi: a Castellarienti tanti podi, oro per Andrea Filippucci e Denis Pedrelli

Grandi risultati per i Lunghi Archi di San Marino a Castellarienti nella competizione di tiro con l’arco istintivo “tipologia tracciato” organizzata dalla compagnia 08kota. 16 i partecipanti che hanno difeso i colori della società sammarinese, tanti i podi conquistati. Nella categoria “Arco storico” vittoria di Andrea Filipucci e quarto posto di Davide Filipucci. Nella categoria “Longbow” maschile Vito Campo si è piazzato al 2° posto mentre Renato Osella ha chiuso 6°. Nella categoria “arco ricurvo” abbiamo Denis Pironi e Emanuele Schiavi hanno concluso rispettivamente all'8° e al 9° posto. Vittoria di Denis Pedrelli nella categoria “arco nudo maschile”. Secondo posto nella categoria “arco nudo femminile” per Federica Valli. Nella categoria “scout maschile ricurvo” primo gradino del podio per Claudio Ciuffoli. Buoni, complessivamente, i risultati dei corsisti che hanno intrapreso l’attività agonistica quest’anno.

C.s. Lunghi Archi